أنقرة (زمان التركية) – يبدو أن محبي المسلسل التركي الشهير “وادي الذئاب”، على موعد مع خبر سعيد، حيث يتم التحضير لجزء جديد منه.

الجزء الجديد من المسلسل الشهير يحمل اسم “فوضى وادي الذئاب”، وسيتم عرضه على قناة “شو تي في” التركية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل في شهر فبراير المقبل، حيث سيتم نشر الإعلان الترويجي للمسلسل خلال الأيام القليلة القادمة.

ومسلسل “وادي الذئاب” يقوم ببطولته النجم التركي نجاتي شاشماز، وتم عمل 10 أجزاء منه.

وحتى الآن عرض “وادي الذئاب” في تركيا بخمس قنوات مختلفة منذ بداية بثه في 2003.

جلب المسلسل الأنظار بسبب البعد السياسي والاجتماعي مع إضافة أربعة حلقات عن فلسطين والعراق وعن الانقلاب الذي وقع في تركيا في 2016.

وفيلم وادي الذئاب غلاديو من بطولة إسكندر الكبير والشخصية الرئيسية في المسلسل هي شخصية مراد علمدار. تميز التصوير للمسلسل بمعالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، منها الدولة العميقة التي تحكم بتركيا، وأيضا هيئة الاختيارية التي تحاول المحافظة على تركيا من الدول الأخرى، ثم تطرق إلى الأزمة السورية والعراقية في الجزء السابع والثامن والتاسع.

كما تطرق إلى القوى العليا التي تقود العالم وتحاول السيطرة على تركيا لتدير العالم من خلالها.

–