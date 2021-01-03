أنقرة (زمان التركية)- من المتوقع أن تشهد أسعار الملابس الجاهزة في تركيا زيادة بنسبة 10% بعد الربع الأول من 2021.

وكانت أسعار الملابس هدت زيادة 15% في العام 2020.

وتأتي الزيادة في أسعار الملابس الجاهزة بسبب ارتفاع تكاليف الصناعات، في وقت أجل فيه الأوروبيون طلبات الملابس بسبب كورونا، وقاطع فيه السعوديين المنتجات التركية.

والملابس الجاهزة التي شهدت أسعارها انخفاضا بنسبة 12 في المائة على الأقل العام الماضي في السوق المحلي، سجلت خسارة إجمالية قدرها 5.4 في المائة في الصادرات بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020.

وقال هادي قاراسو، رئيس رابطة مصنعي الملابس في تركيا ونائب رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الأوروبي للمنسوجات والملابس، إن إجمالي صادرات الملابس الجاهزة كان سيتقلص بنسبة 15٪ على أساس سنوي في عام 2020، لولا مساهمة صادرات الملابس الواقية والأقنعة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأضاف قاراسو، أن المصدرين يواجهون الآن مشكلة تأجيل الأوروبيين للطلبات بسبب الموجة الثانية من وباء كورونا. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك سلبًا على صادرات ديسمبر.

وتابع: “الخطر في السوق المحلية هو احتمال ارتفاع التضخم في عام 2021. يجب اتخاذ التدابير التي لن تزيد من التضخم، لأنه إذا ارتفع التضخم، فإن ارتفاع الأسعار سيحدث حتما”.

وفقدت الليرة التركية هذا العام 35 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.