برلين (زمان التركية)ــ اختارت مجلة دير شبيغل Der Spiegel الألمانية لغلافها الأول في العام الجديد، صورة مطورا لقاح كورونا العالمان البروفيسور أوغور شاهين وزوجته الدكتورة اوزليم توريسي، مؤسسا شركة BioNTech.

واحتفت مجلة دير شبيغل بغلافها في العدد الأول لعام 2021 بالعالمين من أصول تركية باعتبارهما أنقذا البشرية، باللقاح الذي ينتج بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر Pfizer.

صرح الدكتور أوغور شاهين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech، أنهم يبذلون جهودًا مكثفة لزيادة الطاقة الإنتاجية للقاح الذي طوروه ضد فيروس كورونا. في مقابلة أجراها وزوجته أوزليم توريتشي مع مجلة دير شبيغل، قال شاهين : “نظرًا لعدم وجود لقاح آخر معتمد، علينا سد هذه الفجوة بلقاحنا الخاص”. وفق وكالة (دويتشه فيله).

وأشار شاهين إلى أن عدم كفاية اللقاحات في أوروبا مرتبط بسياسة الشراء التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، حيث لا يتم الاعتماد على شركة واحدة. من ناحية أخرى، أكد شاهين أنهم سيكونون قادرين على رؤية طاقتهم الإنتاجية بشكل أوضح في نهاية شهر يناير، لكنهم سينتجون لقاحات كافية لألمانيا ولن تكون هناك مشاكل بهذا البلد.

في المقابلة، قالت الدكتورة أوزليم توريسي، مدير الشؤون الطبية (CMO) في مجلس إدارة BioNTech، إن فكرة الاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات الوطنية للحصول على اللقاح من شركات مختلفة منطقية بطبيعتها، ولكن من المفهوم أنه “بعد نقطة معينة، لا تستطيع العديد من الشركات التسليم في الوقت المحدد ولقد فات الأوان لسد تلك الفجوة بمنتج شركة أخرى.”

الولايات المتحدة تصرفت في وقت مبكر

وفقًا للمعلومات التي قدمتها دير شبيغل، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية 600 مليون جرعة من اللقاح لشركة BioNTech في يوليو الماضي. وقدم الاتحاد الأوروبي طلبية بقيمة 300 مليون في نوفمبر فقط. وقالت شاهين إن “العملية في أوروبا لم تسر بالسرعة والمباشرة كما فعلت في دول أخرى”.

وأشار شاهين إلى أنه ليس من السهل زيادة إنتاج اللقاح على المدى القصير، “لا توجد مصانع حول العالم يمكنها إنتاج اللقاح بالجودة المطلوبة بين ليلة وضحاها، ولا يمكنك التحول من الأسبرين أو شراب السعال إلى إنتاج اللقاح مرة واحدة. انها تتطلب التخصص وما يلزم من معدات البناء والتكنولوجيا”. صرح أوزليم توريسي أن شركة BioNTech اتفقت مع خمسة منتجين في أوروبا على دعم إنتاج اللقاح.

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