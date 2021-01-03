أنقرة (زمان التركية)ــ سيكون فنربخشة ضيفًا على فريق قاسم باشا مساء الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري التركي الممتاز “سوبر ليغ”.

ويدير الحكم خلس اوزكاهيا المباراة التي ستقام على ملعب رجب طيب أردوغان في تمام الساعة 19:00.

فريق فنربخشة الذي تغلب على باشاك شهير 4-1 واجتاز الأسبوع الخامس عشر لديه 26 نقطة.

بالإضافة إلى الأسماء المذكورة، سيقرر المدرب إيرول بولوت موقف أوزان توفان ولويز جوستافو، الذين أتما العلاج.

بعد أن حقق نقطة في آخر 3 مباريات في الدوري الممتاز، يريد قاسم باشا تحقيق نتيجة جيدة ضد فنربخشة. وحقق قاسم باشا 5 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم في 15 مباراة بالدوري، وسجل 19 نقطة.

فنربخشة، فاز في 8 من 14 مباراة في الدوري، وتعادل 2 وخسر 4 وسجل 26 نقطة.

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