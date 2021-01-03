أنقرة (زمان التركية) – زعم مدير مؤسسة أبحاث واستطلاعات رأي، التوصل إلى علاج يقضي على فيروس كورونا المستجد في غضون 30 ثانية وحصول برلماني من حزب العدالة والتنمية الحاكم على ذلك العلاج.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة سي إن إن التركية، أفاد هاكان بيركتشي مدير مؤسسة سونار، أن العلاج المزعوم يقوم بتحويل نتيجة فحوصات فيروس كورونا المستجد من إيجابية إلى سلبية في غضون 30 دقيقة فقط، ويجعل المريض الذي يستخدم على جهاز التنفس الاصطناعي ممارسة حياته المعتادة في اليوم التالي.

وأضاف بيركتشي أنه شاهد بنفسه تأثير ذلك العلاج على ثمانية أشخاص، زاعما سعي الحكومة إلى إنتاج ذلك العلاج داخل تركيا.

وزعم بيركتشي أيضا تلقي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد متينير، العلاج وقال إنه التقى بوزير الصحة، فخر الدين كوجا، وزوده بمعلومات حول العلاج المزعوم.

من جانبه استنكر البرلماني متينير الذي كان حاضرا في البرنامج ذاته تصريحات بيكرتشي، قائلا: “هل تستخدمني كحيوان تجارب؟”. وانزعج متينار من كشف بيركتشي عن تفاصيل استخدامه العلاج المزعوم، قائلا: “لقد انتهكتَ السرية، ولا أرى أن تصريحاتك صائبة”.

هذا وأثار حديث بيركتشي ومتينير هذا ضحك مقدمة البرنامج التي قامت بسؤال بيركتشي عما إن كان لديه أية أسئلة.