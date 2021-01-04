أنقرة (زمان التركية) – عثر على طيار متقاعد متوفيا داخل منزله في ولاية إزمير غرب تركيا.

وبدأت النيابة تحقيقا حول الوفاة بعدما أشار طبيب البلدية إلى وجود شبهة جنائية.

بعد انقطاع أنبائه لفترة من الوقت تقدم مساء أمس الأحد أحد أقارب المقدم المتقاعد حسن عدنان جنكيز (69 عاما) ببلاغ إلى الشرطة.

الشرطة توجهت إلى البناية الواقعة بالشارع رقم 491، في بلدة كوناك، حيث يقطن الطيار المتقاعد حسن جنكيز.

بعد قرع الجرس عدة مرات، دون رد، دخل عناصر الشرطة الشقة باستخدام المفتاح الذي كان بحوزة صديق يرعاه. وعقب دخولهم عثر على جثمان جنكيز ملقى على وجهه في المطبخ.

الفرق الطبية توجهت إلى موقع الحادث، حيث أكدت الفحوصات وفاة جنكيز. وأفاد طبيب البلدية عقب فحصه للجثمان أن هناك شبهة جنائية في الوفاة.

وعقب فحص المدعي العام لموقع الحادث تم نقل جثمان جنكيز إلى مشرحة إزمير للتوصل إلى السبب الفعلي للوفاة. هذا وتبين أن جنكيز هو مقدم طيار متقاعد ويعيش بمفرده.