أنقرة (زمان التركية) – أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حملة لمطالبة الحكومة بدعم مرضى العصبون الحركي -ضمور العضلات الشوكي- من الأطفال، من خلال توجيه جوائز مسابقة اليانصيب الكبرى التي لم يتم إجراء سحب عليها.

وليلة رأس السنة تم إجراء سحب على جائزة كبرى واحدة فقط من بين تذاكر الجوائز الأربع المطروحة فيما سيتم إيداع قيمة تذاكر الجوائز الثلاثة المتبقية، التي تقدر بـ75 مليون ليرة، بصندوق الأصول.

ولاقت الحملة دعما كبيرا من عدد من الفنانين والسياسيين، وفي مقدمتهم رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة، مثل زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، وغيرهم.

هذا وأصبح وسم #75MilyonSMAlicocuklaragitsin أي: 75 مليون لمرضى العصبون الحركي، أكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في حين أن الحملة أزعجت أنصار الحكومة الذين طالبوا بنقل المبلغ إلى صندوق الأصول الذي يترأسه أردوغان.