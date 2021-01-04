أمستردام (زمان التركية)- قال رئيس الوزراء الهولندي الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي المسيحي (CDA) دريس فان أغت، إنه بعد الإهانات ضد الرسول محمد، ينبغي الانتباه أكثر إلى مشاعر المسلمين.

وأوضح أغت أن الإسلاميين الراديكاليين غالبا ما يعبرون عن أنفسهم بعنف وهذا غير مقبول، ولكن بعد الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول، يجب علينا الانتباه أكثر لمشاعر المسلمين.

وشدد أغت أن المسيحيين لن يتسامحوا مع تصوير النبي عيسى بنفس الطريقة.

وأغت البالغ 89 عامًا، شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1977 و 1982 بعد 6 سنوات من تولي وزارة العدل في هولندا.

ووفقًا للسياسي المحافظ فان أغت، الذي كان في الحكومة عندما كانت قضايا مثل أزمة النفط ومناقشات الإجهاض والحركات اليسارية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم على جدول الأعمال، أصبحت هولندا الآن يمينية بشكل متزايد.

وكان أغت، الذي كرس نفسه للقضية الفلسطينية بعد ترك السياسة، قد صرح أنه تعرض للهجوم مرارًا لانتقاده إسرائيل وقال: “أنا لست معاديًا للسامية. أنا لا أنكر حق إسرائيل في الوجود. لكن هذا البلد ينتهك القانون الدولي بشكل خطير وغالبًا، إنه ينتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال واتفاقية مناهضة التعذيب”.