أنقرة (زمان التركية)- مرة أخرى، وفي ظل سياسة إرساء المناقصات على المقربين، تم منح مناقصة تشييد مستشفى بقيمة 2 مليار دولار في حرم جامعة إسطنبول هاسدال إلى شركة كولين المقربة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أعلنت الهيئة العامة للمشتريات العامة، للجمهور في أول يوم عمل رسمي من العام، بعد 4 أشهر من تقديم العطاء، عن فوز إحدى الشركات المعروفة وهي شركة “كولين” بمناقصة بناء مستشفى بقيمة 2 مليار دولار على.

المناقصة كغيرها لم تم بطريقة “مفتوحة” تنافسية وشفافة، والتي يتم قبولها كأساس لقانون المشتريات العامة.

استندت المناقصة إلى المادة 21 ب، التي تتيح “المفاوضة” بدلا من “المزايدة”، التي يحددها القانون كاستثناء لظروف استثنائية وغير متوقعة. تم دعوة 6 شركات للمناقصة التي عقدت في 24 أغسطس بشكل خاص دون الإعلان للجمهور.

تم ترسية العطاء، بتكلفة تقريبية تبلغ 2 مليار 51 مليون ليرة تركية، على شركة كولين مقابل 1 مليار 920 مليون ليرة تركية. وفقًا للعقد الموقع في 11 سبتمبر، من المتوقع أن يكتمل البناء في 990 يومًا. وفقًا لذلك، لوحظ أن البناء سيكتمل في 7 يونيو 2023.

وشركة “كولين” تعد وفق تسمية المعارضة، واحدة من “العصابة الخماسية” التي تضم 5 شركات تحصل على أغلب المناقصات الحكومية وهم “ليماك، جنكيز، كايلون، إم إن جي، كولن”. وجميع هذه الشركات مقربة من أردوغان.

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