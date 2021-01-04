لندن (زمان التركية)ــ يلتقي فريقا ليفربول وساوثهامبتون الإثنين على ملعب “سينت ماري” مساء اليوم الاثنين، ضمن جولات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ويرغب اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، في تعزيز سجله التهديفي المميز ضد ساوثهامبتون، وكسر الرقم التاريخي للريدز مع القديسين.

ويملك محمد صلاح سجلا تهديفيا مميزا أمام ساوثهامبتون، حيث سبق له إحراز 7 أهداف في 6 مباريات لعبها ضد “القديسين” بقميص الريدز في المواسم الثلاثة الماضية.

ولم يغب صاحب الـ28 عاما عن زيارة شباك ساوثهامبتون سوى في مناسبة وحيدة بلقاء الدور الأول في الموسم الماضي، قبل أن ينجح في تسجيل ثنائية بلقاء الدور الثاني.

ووفق ما نقل موقع (يلا كورة) قال الموقع الرسمي لليفربول إن روبي فاولر هو اللاعب الوحيد من الريدز الذي تمكن من تسجيل عدد أكبر من الأهداف ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (8 أهداف).

وبالتالي سيحتاج صلاح الذي من المتوقع أن يلعب مباراة اليوم في خط الهجوم، إلى تسجيل هدف أمام ساوثهامبتون لمعادلة رقم روبي فاولر، أما تسجيل هدفين سيعني تجاوز الرقم التاريخي لأسطورة النادي في مواجهة “القديسين”.

يُذكر أن صلاح يتربع على صدارة هدافي بريميرليج خلال الموسم الجاري 2020/2021 بعدما سجَّل 13 هدفًا، متفوقا بفارق هدف على الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام.