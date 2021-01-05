أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات في تركيا اليوم الثلاثاء مراسل وكالة “مازوبوتاميا” Mezopotamya الكردية، محمد أصلان.

وجاء اعتقال أصلان، بعد مداهمة لمنزله في اسطنبول، في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنطاليا.

وقامت الشرطة بتفتيش المنزل وصادرت مواد أصلان الرقمية بالإضافة إلى العديد من المجلات والكتب.

تم نقل أصلان، ويداه مقيدتان إلى الوراء بعد التفتيش، إلى مديرية أمن محافظة اسطنبول.

يذكر أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون في تركيا بين الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لحرية الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.