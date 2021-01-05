أنقرة (زمان التركية)ــ كان المسئول الرئيسي للزيادة في معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا الذي بلغ 14.60 في ديسمبر الماضي، هو السلع الأساسية، فضلا عن تراجع قيمة الليرة، وفقا لتقرير تطورات الأسعار الصادر عن البنك المركزي التركي لشهر ديسمبر.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، أن التضخم النقدي سجل في ديسمبر زيادة بنسبة 1.25 وبلغ على أساس سنوي 14.60.

ووفقًا لتقرير تطورات الأسعار لشهر ديسمبر للبنك المركزي كانت السلع الأساسية هي المحدد الرئيسي لزيادة التضخم السنوي، واستمر التباين في مجموعات السلع المعمرة والملابس. وكانت الزيادات في الأسعار واضحة بسبب الآثار التراكمية لسعر الصرف وظروف الطلب والتطورات في أسعار المعادن الدولية في السلع المعمرة.

وزاد تضخم الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط، في حين ظل ارتفاع تضخم الخدمات محدودًا نسبيًا.

وعلى الرغم من انخفاض التضخم السنوي في مجموعة الأغذية بشكل طفيف، استمرت الأسعار في الارتفاع بسبب التطورات في أسعار السلع الزراعية -المستوردة-، والتي تعتبر المدخلات الرئيسية.

خلال هذه الفترة ارتفعت أيضا أسعار خدمات الاتصالات بسبب رسوم الإنترنت.

وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار الاتصالات بنسبة 0.59 في المائة في ديسمبر، وارتفع التضخم السنوي للمجموعة بمقدار 0.24 نقطة إلى 11.66 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في السلع المعمرة بلغ30.40 بالمئة.

في مجموعة السلع المعمرة، سجلت الزيادات في الأسعار عبر العناصر الفرعية (الأجهزة المنزلية والسيارات والأثاث على التوالي 5.97 و 3.95 و 3.29 في المائة شهريًا على التوالي)، وكانعكاسات لانخفاض قيمة الليرة التركية، وعوامل زيادة الطلب بسبب التوسع الائتماني كانت هناك زيادات في الأسعار.

من ناحية أخرى، انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى العام السابق في مجموعة الملابس والأحذية بسبب انخفاض الطلب.

ارتفاع أسعار الطاقة في تركيا

وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.47٪ في ديسمبر. في هذه الفترة، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 3.50 في المائة بعد أسعار النفط العالمية، في حين ارتفعت أسعار الوقود الصلب والغاز الطبيعي بنسبة 0.75 في المائة و 0.68 في المائة على التوالي. مع هذه التطورات، ارتفع تضخم الطاقة السنوي بمقدار 1.36 نقطة إلى 5.64 في المائة.

في يناير، سيكون لتعديلات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وإمدادات المياه في اسطنبول تأثير على تضخم المجموعة.

ارتفاع أسعار الغذاء

على الرغم من الزيادة بنسبة 2.53 في المائة في مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية في ديسمبر، انخفض التضخم السنوي للمجموعة بمقدار 0.47 نقطة بسبب التأثير الأساسي وأصبح 20.61 في المائة.

أشارت البيانات المعدلة موسمياً في مجموعة الأغذية غير المصنعة إلى زيادة أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، وفي أسعار البيض (12.86 في المائة) والأرز (5.75 في المائة) ولحوم الدجاج (5.49 في المائة) والبقوليات (2.62 في المائة) في ديسمبر وكان التضخم السنوي مرتفعا للغاية. ولوحظ أن الزيادة الشهرية في أسعار المواد الغذائية المصنعة، بلغ 1.70 في المائة.

ومع انعكاس زيادة أسعار القمح عالميا، ارتفع الخبز والحبوب بنسبة 1.61 في المائة، بينما ارتفعت أسعار السمن والزيت بنسبة 5.09 في المائة بسبب آثار سعر الصرف والأسعار العالمية. مع هذه التطورات، انخفض معدل التضخم السنوي في المجموعة الغذائية باستثناء الفواكه والخضروات الطازجة بشكل طفيف إلى 18.06٪. وخلاصة القول، على الرغم من الانخفاض الناتج عن التأثير الأساسي في تضخم أسعار الغذاء السنوي، فإن آثار سعر الصرف وعلى السلع الزراعية المستوردة أثرت بشكل واضح.

وكان السمن والزيوت واللحوم ومنتجات الألبان هي الدوافع الرئيسية لارتفاع السلع الاستهلاكية.