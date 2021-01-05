أنقرة (زمان التركية) – في أول تصريح رسمي من الرئاسة التركية، أعلن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي أن أسطول طائرات الرئاسة يضم ثماني طائرات.

وبعد أن كانت الرئاسة التركية في السابق تقوم بإحالة المذكرات الاستفهامية الصادرة عن نواب البرلمان في هذا الصدد إلى وزارة النقل والبنية بدعوى أنها تندرج ضمن صلاحياتها ومهامها، إلا أن هذه المرة أجاب أوكتاي على المذكرة الاستفهامية التي تقدم بها نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أسكيشهير أوتكو شاكر أوزر الذي سأل عن عدد طائرات الأسطول الرئاسي وذلك خلال جلسات مناقشة موازنة العام الجديد بالبرلمان.

بيع الطائرات الرئاسية

وفي تعليق منه على تصريحات أوكتاي هذه، أفاد شاكر أوزر أنه من الرفاهية والتبذير وضع ثماني طائرات تحت تصرف شخص واحد في الوقت الذي تواجه فيه تركيا أزمة اقتصادية وجائحة كورونا، قائلا: “تم تخصيص ثماني طائرات للرئاسة فقط وبإضافة الطائرات المخصصة للوزارات ورئاسة الأركان وقيادات الأمن فإن هذا الرقم سيتراوح بين 15 و16 طائرة”.

هذا وطالب شاكر أوزر ببيع الطائرات الزائدة عن الحاجة واستخدام العائد منها خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها تركيا حاليا، قائلا: “ما يتوجب فعله خلال هذه الأزمة هو تقليل عدد الطائرات الفارهة، فتركيا أكثر دولة تمتلك طائرات فارهة. ويتم إنفاق الملايين على صيانة أسطول الطائرات هذا”.

يذكر أنه في عام 2018 ثار جدل حول اقتناء تركيا لطائرة رئاسية فارهة من طراز بوينغ 747-8i، تقدر بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن الرئيسأردوغان قد أعلن أن أمير قطر أهدى تركيا الطائرة الرئاسية.