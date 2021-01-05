أنقرة (زمان التركية)- اقترضت وزارة الخزانة والمالية في تركيا ما مجموعه 8 مليارات 720.5 مليون ليرة بعد مزادي سندات عقدتهما اليوم.

وبلغ إجمالي المبيعات 4 مليارات و820.5 مليون ليرة تركية في مزادي السندات اليوم. ليرتفع بذلك إجمالي المبيعات إلى 8 مليار 720.5 مليون ليرة تركية مع 3.9 مليار ليرة تركية من المبيعات قبل المزادات.

أصدرت وزارة الخزانة والمالية سندات قسيمة ثابتة ذات استحقاق سنتين (672 يومًا) و 5 سنوات (1.729 يومًا). في المزاد بلغ صافي المبيعات 2 مليار و 160.0 مليون ليرة تركية، وبلغت القيمة الاسمية للمبيعات 2 مليار 138.0 مليون ليرة تركية.

وجاءت الفائدة المركبة في المزاد عند أدنى مستوى 14.90 في المائة، ومتوسط ​​15.04 في المائة، وأعلى 15.15 في المائة، ومتوسط ​​الفائدة البسيطة 14.51 في المائة. في المناقصة، تم تحديد سعر أدنى 100.965 ليرة تركية ومتوسط ​​101.122 ليرة تركية.

ومن المتوقع أن تصدر الأوراق المباعة في مزاد السندات يوم الأربعاء 6 يناير 2021. سيتم سداد السند في 9 نوفمبر 2022. سيكون معدل دفع القسيمة للسند هو 6.95 بالمائة كل 6 أشهر.

وتم تحقيق صافي المبيعات في مناقصة القسيمة الثابتة لمدة 5 سنوات بمبلغ 2 مليار 658.5 مليون ليرة تركية.

كان المبلغ الاسمي للمبيعات في المناقصة 2 مليار 613.5 مليون ليرة تركية. 4 مليارات 884.5 مليون ليرة تركية عرض رمزي جاء إلى المناقصة.

في المزاد، جاءت الفائدة المركبة عند أدنى مستوى 13.25 في المائة، ومتوسط ​​13.42 في المائة، وأعلى 13.50 في المائة، والفائدة البسيطة عند متوسط ​​مستوى 13.00 في المائة.

في المناقصة، تم تحديد سعر أدنى 101.450 ليرة تركية ومتوسط ​​سعر 101.720 ليرة تركية. تم تحديد تاريخ استحقاق السند المراد إعادة إصداره يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021. سيتم سداد السند في 1 أكتوبر 2025. سيكون معدل دفع القسيمة للسند كل 6 أشهر 6.30 بالمائة.

واحتلت تركيا المرتبة السادسة عالميا ضمن الدول صاحبة أعلى دين خارجي، وفق ما كشف تقرير البنك الدولي الصادر الأسبوع الماضي.

ويبلغ حجم دين تركيا الخارجي لعام 2020 نحو 440.9 مليار دولار.