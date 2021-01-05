أنقرة (زمان التركية)- كشف استطلاع رأي أن ثقة أعضاء حزب الحركة القومية في الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر من ثقتهم في رئيس حزبهم دولت بهجلي.
الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث، وجه سؤالا للمشاركين “برأيك من هو الزعيم القادر على إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية؟”.
نتيجة استطلاع الرأي كشفت أن 43.5% من المنتمين لحزب الحركة القومية يثقون بأن أردوغان هو الزعيم القادر على حل الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي أشار فيه 17.1% فقط من المنتمين للحزب إلى ثقتهم في تمكن رئيس حزبهم بهجلي من إدارة الأزمة.
أما نسبة التصويت بين صفوف العدالة والتنمية فكانت أيضا في صالح أردوغان، حيث أكد 82.2% من المنتمين للحزب ثقتهم في إدارة أردوغان للأزمة بشكل جيد.
وهناك تحالف انتخابي بين حزبي الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية، يحمل اسم تحالف “الشعب”.