‎أنقرة (زمان التركية)- كشف استطلاع رأي أن ثقة أعضاء حزب الحركة القومية في الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر من ثقتهم في رئيس حزبهم دولت بهجلي.

‎الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث، وجه سؤالا للمشاركين “برأيك من هو الزعيم القادر على إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية؟”.

‎نتيجة استطلاع الرأي كشفت أن 43.5% من المنتمين لحزب الحركة القومية يثقون بأن أردوغان هو الزعيم القادر على حل الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي أشار فيه 17.1% فقط من المنتمين للحزب إلى ثقتهم في تمكن رئيس حزبهم بهجلي من إدارة الأزمة.

‎أما نسبة التصويت بين صفوف العدالة والتنمية فكانت أيضا في صالح أردوغان، حيث أكد 82.2% من المنتمين للحزب ثقتهم في إدارة أردوغان للأزمة بشكل جيد.

وهناك تحالف انتخابي بين حزبي الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية، يحمل اسم تحالف “الشعب”.