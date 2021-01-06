أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رقابي رسمي تبخُّر عديد من الأصول العقارية، بما يشمل أراضي ومباني تابعة لمديرية مناجم الفحم.

وأفاد تقرير رقابي قدمه ديوان المحاسبات إلى البرلمان لعام 2019، اختفاء 4775 قطعة أرض من سجلات المديرية العامة لمناجم الفحم.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن التقرير أوضح أيضا أن عمليات البحث بمنظومة السجل العقاري كشفت عن وجود 13 ألف و720 أصلا عقاريا تابعا للمديرية العامة لمناجم الفحم في شتى أرجاء تركيا.

وأشار التقرير إلى عديد من المخالفات في عملية تسجيل الأراضي والحقول، التي حصلت عليها المديرية العامة لمناجم الفحم عن طريق عملية التأميم، كما رصد أن بعض المباني التابعة للمديرية تم تسجيلها على أنها أراضي لا المباني.

هذا وشدد التقرير على ضرورة مراجعة ما إن كانت جميع الأصول العقارية المدرجة في السجل العقاري باسم المديرية العامة لمناجم الفحم مسجلة أيضا ضمن سجلات المحاسبة وإجراء عملية جرد غير حسابية شاملة.

ترى المعارضة التركية أن تبخُّر هذا العدد من الأصول العقارية والأخطاء في تسجيل المباني والعقارات يستهدف فتح المجال أمام ممارسات فساد.