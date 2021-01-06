أنقرة (زمان التركية)- دخلت تركيا ضمن قائمة أغلى الدول عالميًا في رسوم استخراج جواز السفر، سواء من حيث القيمة الدولارية أو بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور.

لم تنس الحكومة التركية هذا العام رفع رسوم جوازات السفر، رغم تعطل حركة الطيران بسبب فيروس كورونا والانصهار التدريجي للعملة التركية مقابل الدولار واليورو الذي يعيق إمكانية توجه الملايين لقضاء عطلة أو السفر خارج البلاد.

أعلنت أنقرة أن رسوم جوازات السفر الصالحة لمدة 10 سنوات هي 1265 ليرة تركية أي بزيادة 110%، وزادت رسوم جوازات السفر الصالحة لمدة 6 أشهر من 208 ليرة إلى 227 ليرة، والصالحة لمدة عام من 304 ليرة إلى 331 ليرة ، ولمدة عامين من 497 إلى 542 ليرة، ولـ3 سنوات من 706 إلى 770 ليرة، ولأكثر من 3 سنوات من 995 إلى 1085.40 ليرة.

وإذا نظرنا إلى أن الدولار يعادل 7.0 ليرة تركية، نجد أن رسم استخراج جواز السفر هو 180 دولار. هذا الرقم يعادل 44.6 في المائة من صافي الحد الأدنى للأجور المقرر تنفيذه في عام 2021 في تركيا.

وتنافس تركيا، أستراليا في ارتفاع تكلفة استخراج جواز السفر، حيث يساوي جواز السفر في استراليا 205 دولار استرالي، ولكن الحد الحد الأدنى للأجور في أستراليا حوالي 3 آلاف دولار.

كما تنافس تركيا، المكسيك التي تعد أغلى دولة تمتلك جواز سفر مقارنة بالحد الأدنى للأجور، من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (تركيا عضوا بها). يمكن الحصول على جواز سفر بدفع 91 بالمائة من الحد الأدنى للأجور.

تعد الصين من الدول التي تمتلك أرخص جوازات سفر في العالم برسم قدره 18 دولارًا.