أنقرة (زمان التركية)ــ كشف نادي برشلونة في تصريحات صحفية، حقيقة ما تم تداوله حول اهتمام النادي بضم اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول وقائد المنتخب الوطني.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف 2023، وهناك العديد من التقارير أشارت إلى أنه يرغب في الرحيل عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

رامون بلانيس نوفو، المدير الرياضي الجديد لبرشلونة في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «كل ما يتم تداوله عن تعاقدنا مع محمد صلاح غير صحيح بالمرة، ولا يوجد اهتمام بضم محمد صلاح في الوقت الحالي نهائيًا، ومن المستحيل أن يتم التعاقد معه في هذا التوقيت بسبب الظروف الاقتصادية، التي يمر بها النادي بعد أزمة كورونا، لذلك من الصعب أن يحدث هذا الأمر في الوقت الحالي».

وكانت تقارير ربطت اسم محمد صلاح بقطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، حيث كشف جوزيه أنخيل، المدير الرياضي بالنادي الملكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» حقيقة اهتمام الملكي بضم محمد صلاح.

وقال أنخيل: «جميع التقارير المتداولة في الوقت الحالي قصص من وحي خيال الصحافة وغير صحيحة، لا نفاوض محمد صلاح، ولا أعلم من أين يأتون بتلك المعلومات».

ومن المقرر أن تتضح رؤية مستقبل محمد صلاح مع ليفربول خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن البعض يتحدث عن غضب اللاعب وعدم ارتياحه مع الفريق خلال الفترة القليلة الماضية، ما قد يؤدي إلى رحيله ولكن التكهنات كثرت حول اللاعب ومن المنتظر أن يتحدد مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.