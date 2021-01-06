أنقرة (زمان التركية)- شهدت مباراة فريقي جالطة سراي وكونيا سبور ضمن الأسبوع الـ17 في الدوري التركي الممتاز، إحراز 7 أهداف للفريقين.

خسر فريق جالطة سراي التركي أمام نظيره كونيا سبور بنتيجة 4/3.

أحزر أهداف جالطة سراي مباي دياني في الدقيقة 48 و77، وأوغولكان تشاغلايان في الدقيقة 94.

بالنسبة لأهداف كونيا سبور، فأحرزها أردون داجي في الدقيقة 41 و46، وأوغور ديميروك في الدقيقة 82، وأرتيم كرافتس في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة يصبح جالطة سراي في المركز الرابع في قائمة الدوري بإجمالي 30 نقطة.

أما كونيا سبور فيحتل المركز الثامن بحوالي 22 نقطة.