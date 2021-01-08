أنقرة (زمان التركية) – أعربت تركيا عن أملها في أن يؤدي انتخاب جو بايدن إلى بداية إيجابية للعلاقات مع الولايات المتحدة. وقد نقل الأمل من قبل مسؤول كبير بعد الاحتكاك قبل الانتخابات، عندما انتقد الديمقراطيون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان: “نعتقد أنه يمكننا أن نبدأ بداية جيدة مع إدارة بايدن.

وأضاف كالين: “يعرف بايدن رئيسنا شخصياً وأعتقد أنه وفريقه يقدرون القيمة الجيوسياسية والاستراتيجية لتركيا”.

وقد أثار بايدن، مستشهداً بـ “فرانس 24″، الخميس 10 كانون الأول/ديسمبر، ضجة كبيرة خلال الحملة الانتخابية بقوله إن على الولايات المتحدة أن تدفع منافسيها لهزيمة “المستبدين” التابعين لأردوغان. تربط تركيا علاقات مضطربة مع إدارة دونالد ترامب، ولكن من المعروف أن أردوغان شكل رابطة مع ترامب، الذي تحدث عنه بتعاطف كبير.

ومن بين المجالات الرئيسية التى تثير القلق شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخى اس – 400 من روسيا . ثم أزالت إدارة ترامب تركيا من برنامج “إف-35” بسبب شراء “S-400″، لكنها رفضت حتى الآن فرض عقوبات بموجب قانون “أعداء أمريكا المعارضين” من خلال قانون العقوبات.

وينص القانون، كما هو معروف، على فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تجري معاملات كبرى مع صناعة الدفاع الروسية. وقال كالين ” اننا نعتقد انه من وجهة النظر الفنية والعسكرية ، يمكن حل هذه المشكلة ” .

واضاف “لكننا نعرف ايضا ان هذه المسألة لم تعد مسألة عسكرية تقنية. ويعتبر الكونغرس هذا الامر مسألة سياسية”.

ومن شأن مشروع قانون الدفاع السنوى الضخم الذى وافق عليه مجلس النواب الامريكى ان يفرض عقوبات على تركيا لمشترياتها من نوع ” إس – 400 ” . كما حذر كالين من أن بايدن بحاجة إلى الاهتمام بـ “قضيتين ملحتين للأمن القومي” بالنسبة لتركيا. كما دعا كالين إلى وضع حد لجميع الدعم الأمريكي للأكراد السوريين.

وكان ترامب قد أمر العام الماضي بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا بعد أن أثارت ضغوط من أردوغان انتقادات شديدة. ويُعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية سيترك الأكراد يقودون المعركة لهزيمة المتطرفين من حركة داعش.

كما جدد كالين مطالب الولايات المتحدة بتسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا. وهو متهم من القيادة التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

لكن غولن نفى تورطه في الانقلاب الفاشل. تصف تركيا جماعتها بأنها منظمة إرهابية، لكن الولايات المتحدة تقول إنها لن تسلمها.