بغداد (زمان التركية)ــ تعرضت قافلة شاحنات تحمل معدات لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاستهداف بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.

الملازم حاتم الجابري من شرطة بغداد، قال إن هجوماً بالقنابل استهدف قافلة شاحنات تحمل معدات لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في منطقة اليوسفية جنوب غرب بغداد.

وفي إشارة إلى أن الانفجار وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون على جانب الطريق على طريق القافلة، أوضح الجابري أنه لم تقع أضرار في الحادث.

وأشار الجابري في حديث لوكالة الأناضول، إلى أنه تم فتح تحقيق فى الحادث وأن القوات الأمنية تواصل عملياتها فى المنطقة التى وقع فيها الانفجار للعثور على منفذي زرع المتفجرات.

ولم يصدر حتى الآن بيان من قوات التحالف بشأن الحادث.

ووقعت 10 هجمات في العراق استهدفت قوافل لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتتهم الولايات المتحدة مليشيات مرتبطة بإيران بالمسؤولية عن الهجمات في العراق.

هددت المليشيات الشيعية المسلحة، بما في ذلك كتائب حزب الله العراقي، بأنها ستستهدف القوات الأجنبية في العراق إذا لم تنسحب، وفقًا لقرار مجلس النواب.

وبضغط من الأحزاب الشيعية التي تمتلك أفرعا مسلحة، قرر مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات في 5 كانون الثاني / يناير، إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

وجاء القرار بعد مقتل قائد فيلق القدس الأسبق الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2020.