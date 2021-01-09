أنقرة (زمان التركية)- التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين التركية “توسياد”، سيمون قاسلوسكي، الذي انتقد مؤخرًا الأداء الاقتصادي لحكومة حزب العدالة والتنمية.

واللقاء الذي تم في قصر السلطان وحيد الدين في مدينة إسطنبول، ينطر إليه كمحاولة من أردوغان للحصول على دعم المستثمرين المحليين بعد فقدان المستثمرين الأجانب، والفشل في إقناعهم بالاستثمار مجددا في تركيا.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التركية على تويتر، صورا لأردوغان مع قاسلوسكي أثناء لقائهم.

يذكر أن قاسلوسكي قد أثار الجدل مؤخرا بعد تصريحاته التي قال فيها إن عملية مكافحة التضخم في تركيا يمكن أن تستغرق وقتًا أطول مما يعتقدون.

وبلغ التضخم في تركيا الشهر الماضي 14.60 بالمئة.

وأكد قاسلوسكي أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لاستعادة الثقة في الاقتصاد ويجب بذل الجهود دون حل وسط، وقال: “ما زال الطريق طويلاً في مكافحة التضخم، وأعتقد أن الاتفاق الكامل من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين مهم، مع العلم بصعوبة ذلك”.

كما أشار قاسلوسكي إلى أن السياسات الاقتصادية الصحيحة وحدها قد لا تكون كافية؛ مضيفا أن التنفيذ السريع لأجندة الإصلاح القانوني والاقتصادي والتعاون الاقتصادي الإقليمي العالمي سيؤثران بشكل إيجابي على الموقف.