واشنطن (زمان التركية) – أصبحت الكندية روري فان أولفت، البالغة من العمر 7 سنوات، أصغر بطل في دوري لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية، في فئة وزن ما دون 30 كغم، وللفئة العمرية 13 عاما.

روري التي تنتمي للعاصمة الكندية أوتاوا، وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت تاريخ هذه الدورة كأصغرة بطلة لرفع الأثقال فيها.

أولفت، التي لعبت الجمباز قبل رفع الأثقال، وصفت سر البطولة بأنه الإيمان والمثابرة والعمل.

وأكدت الطفلة المعجزة أنها تحب أن تسمع أن الأطفال الجدد الذين يبدؤون رفع الأثقال يراقبونها، فهي تتمنى أن تلهم جميع الأطفال الذين يرغبون في رفع الأثقال. تتمنى أن تكون بطولتها نموذجًا لأقرانها.