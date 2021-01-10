أنقرة (زمان التركية)ـــ هل تبحث عن علاج فعّال وفوري للكحة؟ تعرف في هذا المقال على فوائد العسل والليمون للكحة، وإذا ما كان هذا المزيج فعّال حقًا.

العسل والليمون للكحة

إن العسل والليمون يعد مزيج شهير يتم استخدامه غالبًا من أجل علاج نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، فهل يمكن استخدام العسل والليمون للكحة؟ وما مدى فعالية هذا المزيج؟

العسل والليمون للكحة

يمكن استخدام مزيج العسل والليمون للكحة إذ يساعد ذلك في تهدئة الحلق والالتهاب الذي ينتج عن الإصابة بالكحة، كما يمكن استخدام العسل فقط إذ يعد فعالًا للتخلص من الكحة.

يساعد إعطاء الأطفال الصغار ملعقتين من العسل قبل النوم على تقليل الكحة التي تصيبهم في أوقات الليل بشكل كبير ويمنح هذا المزيج الإنسان الهدوء والراحة من أجل التمتع بنوم هانئ.

إن العسل يعد مفيد من أجل علاج الكحة مثل دواء الديكستروميثورفان وهو دواء يتواجد في الصيدليات ويستخدم من أجل علاج الكحة.

لا يجب إعطاء العسل للأطفال الرضع التي لا تتجاوز أعمارهم العام الواحد إطلاقًا إذ يؤدي ذلك إلى إصابتهم بالتسمم، كما أن الكحة لا تعد بالأمر السيء والخطير بل إنها تساعد على إخراج البلغم من القصبات الهوائية للجهاز التنفسي.

من الجدير بالذكر أن الليمون يساعد في التخلص من البلغم المصاحب للكحة بشكل كبير، مما يمنح الراحة للإنسان، كما يساعد الليمون في علاج الاحتقان أيضًا المرتبط بنزلات البرد الحادة.

العسل والمضادات الحيوية

عادة ما تستخدم المضادات الحيوية من أجل علاج الأمراض التي تسببها البكتيريا، إن الكحة التي تصيب الإنسان غالبًا ما تسببها الفيروسات والتي لا تعد المضادات الحيوية مفيدة في علاجها، كما أن هناك بعض حالات الكحة التي تسببها البكتيريا ولكنها تزول من تلقاء نفسها في معظم الأحيان.

إن المضادات الحيوية لا تعد فعالة من أجل علاج الكحة بشكل كبير عدا عن أعراضها الجانبية العديدة التي تصيب الإنسان، لذلك فإنه ينصح بأخذ المضادات الحيوية فقط في حالات المرض الشديد والإصابة بالأمراض الخطيرة الأخرى أو نقص المناعة بعد استشارة الطبيب.

هناك معتقد خاطئ لدى العديد من الأشخاص يتضمن أنه يجب استخدام المضادات الحيوية بمجرد الشعور بألم الحلق والإصابة بالكحة، إن هذا الأمر يعد خاطئ جدًا وغير صحيح.

يؤدي الاستخدام المستمر للمضادات الحيوية إلى مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي المستخدم في حال تم استخدامه مرة أخرى، مما يضعف من فعالية المضاد الحيوي، لذلك فإن العسل يعد بديل رائع عن استخدام المضادات الحيوية ويساعد على تقليل الكحة بشكل كبير جدًا.

وصفات العسل والليمون المنزلية

في ما يأتي بعض الوصفات البسيطة من أجل صنع وصفة العسل والليمون للكحة في المنزل:

يمكن صنع الشاي الدافئ وإضافة إليه العسل والليمون بكل بساطة من أجل علاج الكحة.

يمكن وضع العسل على الملعقة وإضافة القليل من الليمون وتناولها يوميًا.

يمكن غلي ملعقة أو ملعقتين من بذور الكتان باستخدام كوب واحد من الماء إلى أن يسمك المزيج، ومن ثم إضافة ثلاثة ملاعق من العسل والليمون إلى شراب بذور الكتان، حيث يتم أخذ ملعقة واحدة من المزيج عند الحاجة وفي حالات الكحة الشديدة.

يمكن استخدام نصف ليمون وإضافة إليها الملح والفلفل والقيام بشرب العصير أو تناولها كما هي.

يمكن إضافة ملعقة واحدة من الفلفل الأسود الطازج المطحون وملعقتين من العسل داخل كوب ومن ثم إضافة الماء المغلي إلى الخليط بعد ذلك وتغطيته لمدة 15 دقيقة، يتم استخدام الخلطة من أجل علاج الكحة عند الحاجة.

يمكن إضافة العسل إلى الحليب واستهلاكه عند الحاجة من أجل علاج الكحة.