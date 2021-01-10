أنقرة (زمان التركية)ــ انحسرت المياه في بحيرة Pelitözü Pond حوالي 30 مترًا من الشاطئ، بسبب قلة هطول الأمطار في ولاية بيله جك Bilecik.

البحيرة تقع على بعد 7 كيلومترات من بيلجيك مركز الولاية وتبلغ مساحتها 213 هكتار في 660 متر ارتفاع، تم حفرها في عام 1980 من قبل المديرية العامة للخدمات الريفية والري.

تحتوي البحيرة على نباتات غنية وتحيط بها أشجار الصنوبر وتجذب الانتباه خاصة في فصل الصيف بمناطق التنزه وكذلك مسارات المشي والدراجات والبركة حولها عدد من المقاهي والمطاعم.

بسبب قلة هطول الأمطار، انخفض منسوب المياه في البحيرة بشكل كبير. لوحظ أن المياه في بحيرة Pelitözü ابتعدت حوالي 30 مترًا من الشاطئ.