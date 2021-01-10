أنقرة (زمان التركية) – ساق برلماني تركي معارض ادعاءًا مثيرا حول إعادة تصميم حزب العدالة والتنمية الحاكم في سبيل الاستعداد للفترة المقبلة.

عضو حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، جورسل تكين، قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيترك رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال مؤتمره العام الذي سيعقد في مارس/ آذار القادم.

وخلال مشاركته في برنامج “الساعة العشرين” على قناة “خلق تي في” (Halk TV)، أشار تكين إلى الأحاديث المتداولة في الأروقة السياسية تشير إلى تخطيط أردوغان للتخلي عن رئاسة حزبه.

أضاف تكين قائلا: “قد يتم إسناد رئاسة الحزب إلى شخصية أخرى، أي أن التغيير سيكون شكليا. لا أستطيع أن أجزم من ستكون تلك الشخصية، لكن قد يتولى نعمان كورتولمش المنصب أو بن علي يلدرم. أقوى مرشح للمنصب هو بن علي يلدرم”، على حد قوله.

وكان بن علي يلدرم استقال من منصب رئيس البرلمان للترشح بالانتخابات البلدية، لكنه خسر أمام عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، كما خسر رئاسة البرلمان، ولم يكلفه الرئيس أردوغان بأي منصب حتى الآن.

ويشير مراقبون إلى أن أردوغان يستهدف من خلال هذه الخطوة عدم تحميله اخطاء الحزب الحاكم، لكنه سيظل الحاكم الفعلي الذي يوجه الحزب وسياساته.

وهناك العديد من الانتقادات تلاحق حزب العدالة والتنمية، كما تراجعت شعبية الحزب في الشارع، وظهر ذلك خلال الانتخابات المحلية التي فازت فيها المعارضة بالبلديات الكبرى، والانشقاقات التي حصلت مؤخرا بالحزب الحاكم.