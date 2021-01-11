أنقرة (زمان التركية) – شهدت بورصة إسطنبول خلال عام 2020 مبيعات أسهم للمستثمرين الأجانب بقيمة 4.6 مليارات دولار وانسحابًا من السوق في أعلى حركة خروج من البورصة منذ عام 2003.

وبلغ إجمالي مبيعات المستثمرين الأجانب خلال السنوات الثلاثة الماضية نحو 7.2 مليار دولار وهو ما يعادل 53.5 مليار ليرة تركية.

وفقدت الليرة التركية خلال العام الماضي حوالي 35 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وعلى الصعيد الآخر تصدرت أسهم شركات ASELSAN وPETKİMو Türk Traktör وKARDEMİR قائمة أكثر الأسهم التي تم شرائها خلال عام 2020 المنصرم، فخلال العام الماضي تصدرت أسهم شركة Aselsan القائمة بحجم مبيعات بلغ 201 مليون دولار.

وكانت أسهم شركة TÜPRAŞ الأكثر طرحا للبيع، حيث بلغ إجمالي أسهم الشركة المطروحة للبيع نحو 530 مليون دولار.

وجاءت شركة Turkcell في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الأسهم التي تم طرحها للبيع خلال العام الماضي تلاها بنك Akbank في المرتبة الثالثة ثم بنك Garanti في المرتبة الرابعة ثم بنك Vakıflar في المرتبة الخامسة.

وبلغت القيمة الإجمالية لأسهم تلك الشركات الخمسة التي تم طرحها للبيع خلال العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار.

وذكر موقع Bloomber HT أن الأسهم البنكية شكلت 927 مليون دولار من إجمالي الأسهم المباعة خلال العام الماضي التي بلغت قيمتها الإجمالية 4.8 مليار دولار.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغت القيمة الإجمالية للأسهم التي اشتراها المستثمرون الأجانب نحو 608 مليون دولار.

هذا وبلغ إجمالي الأسهم المشتراة خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي نحو 1.6 مليار دولار.