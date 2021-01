أنقرة (زمان التركية) – نشرت البرلمانية عن حزب الخضر الألماني وعضو البرلمان الأوروبي، ربيكا هارمس، رسالة دعم لشابة تركية تبحث عن والدها حسين غالب كوتشوك أوزيكيت، الذي سبق وأن عمل مقررا لرئاسة الوزراء.

وقدمت هارمس الدعم لحملة التي أطلقتها نور سناء كوتشوك أوزيكيت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل والدها المختفي قسرا منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومن جانبها نشرت هارمس مقطع فيديو لنور سناء بشأن اختفاء والدها وعلقت عليه بالقول: “نور سناء تبحث عن والدها، ونخشى أن تكون هذه واقعة اختطاف أخرى تتورط فيها قوات الأمن التركية، وأن يكون كوتشوك يكيت ضحية للتعذيب. اعثروا على حسين غالب”.

Nursena Küçüközyiğit is looking for her father. She fears that Hüseyin Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT is another victim of an abduction and torture with involvement of Turkey’s security forces. HüseyinGalipi Bulun https://t.co/VaWUF44kUc

— Rebecca Harms (@RebHarms) January 10, 2021