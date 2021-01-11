أنقرة (زمان التركية) – نشرت البرلمانية عن حزب الخضر الألماني وعضو البرلمان الأوروبي، ربيكا هارمس، رسالة دعم لشابة تركية تبحث عن والدها حسين غالب كوتشوك أوزيكيت، الذي سبق وأن عمل مقررا لرئاسة الوزراء.

وقدمت هارمس الدعم لحملة التي أطلقتها نور سناء كوتشوك أوزيكيت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل والدها المختفي قسرا منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومن جانبها نشرت هارمس مقطع فيديو لنور سناء بشأن اختفاء والدها وعلقت عليه بالقول: “نور سناء تبحث عن والدها، ونخشى أن تكون هذه واقعة اختطاف أخرى تتورط فيها قوات الأمن التركية، وأن يكون كوتشوك يكيت ضحية للتعذيب. اعثروا على حسين غالب”.

Nursena Küçüközyiğit is looking for her father. She fears that Hüseyin Galip KÜÇÜKÖZYİĞİT is another victim of an abduction and torture with involvement of Turkey’s security forces. HüseyinGalipi Bulun https://t.co/VaWUF44kUc — Rebecca Harms (@RebHarms) January 10, 2021



وفي المقطع أشارت نور سناء إلى انقطاع أخبار والدها منذ 13 يوما قائلة: “انقضى 13 يوما ولا أريد أن تمر المزيد من الأيام. تقدمت بكل الطلبات التي يمكنني التقدم بها، كما نشرت جميع المعلومات التي تمكنت من التوصل إليها عبر حسابي بموقع تويتر”.

وأضافت نور سناء أن السلطات التركية لم تكلف حتى الآن مدعيا عاما لبحث قضية اختفاء والدها، وهو ما يمنعها من اتخاذ إجراءات كطلب رسمي بفحص كاميرات المراقبة، وتعقب إشارة الهاتف المحمول الخاص بوالدها، والبحث عن سيارته، معربة عن مخاوفها من تضاؤل إمكانية العثور على أدلة بمرور الوقت.

أريد العثور على والدي

وطالبت نور سناء في الشريط المصور الجميع بإيصال صوتها للعثور على والدها، قائلة: “فكروا بأنكم أصبحتم غير قادرين على إبلاغ أبنائكم بمكان وجودكم أو أنكم غير قادرون على تلقي أخبار والدكم، لأن هذا وضع لن يخطر على بال أحد. أتساءل أين والدي وأريد العثور عليه. أدعوكم إلى سماع صرخاتي وإيصالها للجميع”.