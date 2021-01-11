برلين (زمان التركية)ــ أقبل عدد من المستخدمين على تطبيقات محادثة لم تكن تتمتع بشعبية كبيرة، بعد أن قرر تطبيق واتساب WhatsApp، تعديل سياسة الخصوصية الخاصة به بداية من الشهر المقبل.

تطبيقات مثل تليجرام Telegram وسيجنال Signal ازداد عدد مستخدميها مؤخرًا بشكل مدهش.

وكان اتساب قد أعلن أنه لن يسمح للمستخدمين الذين يرفضون شروطه الجديدة استخدام حساباتهم اعتبارا من 8 فبراير القادم.

السياسية الجديدة تتيح للتطبيق الشهير مشاركة بيانات مستخدميه مع منصة فيسبوك Facebook مالكة للتطبيق وعرض الإعلانات.

مستخدمي واتساب الذين اعتبروا التحديث الجديد ينتهك خصوصيتهم قرروا الهجرة إلى تطبيقات بديلة لحماية بياناتهم الشخصية.