أنقرة (زمان التركية) – جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد التي أجريت لثمان غوريلات داخل حديقة الحيوان بمقاطعة سان ديجو الأمريكية إيجابية، حيث أجريت الفحوصات للغوريلات بعدما لوحظت أعراض الإصابة الفيروس المتحور.

وذكرت صحيفة الجارديان أن مديرة حديقة الحيوان، ليزا بيترسون، أفادت بأن الفيروس انتشر بين ثمان غوريلات يعيشن سويا وأن بعضهن يعانين من السعال.

ويُعتقد أن الغوريلات أصيبت بالفيروس من أحد موظفي الحديقة الذي لم تظهر عليه أيه أعراض.

وكان انتشار الفيروس بين الأجناس محط جدل منذ انطلاق الجائحة، ففي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد الحيوانات المعرضة للإصابة بالفيروس تم رصد إصابة عدد قليل من القطط والكلاب المنزلية بالفيروس في مناطق مختلفة من العالم، بالإضافة إلى حيوان المنك.

جدير بالذكر أنه سبق وأن تم رصد فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من القطط الموجودة داخل حدائق الحيوانات في عدة مناطق من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.