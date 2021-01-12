عمان (زمان التركية)ــ الزنجبيل هو أحد النباتات الجذرية التي تنتمي لفصيلة النباتات الزنجبيلية (Zingiberaceae)، كالكركم والهيل ويمتاز بطعمه اللاذع القوي، وقد تم استخدامه كعلاج تقليدي منذ الاف السنين، واشتهر في الطب الصيني والهندي بكونه يعالج العديد من المشاكل الصحية.

يدخل الزنجبيل ضمن قائمة الأعشاب الطبية ويتم عادة استخدام جذوره كتوابل، كما ويمكن تناوله طازجًا أو شرب منقوعه أو مغليه أو استخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية.

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فوائد الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل بشكل عام ذو فوائد عديدة لمختلف الحالات الصحية، وبحسب بعض المواقع العلمية فان ما وجد عن فوائد الزنجبيل المثبته طبياً في الدراسات المخبرية على الحيوانات كان:

تخفيف التورم

خفض نسبة السكر في الدم

خفض الكولسترول

حماية ضد مرض الزهايمر

منع تخثر الدم.

لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لنعرف على وجه اليقين مدى تأثيره على الانسان.

إلا أنه وبحسب التجارب والدراسات وتطبيقات الطب التقليدي والعلاج الطبيعي، بالامكان الحصول على المزيد من الفوائد للزنجبيل سواء عن طريق تناوله كمغلي أو زيت أو استخدام مسحوقه أو بطرق أخرى سنحدثكم عنها فيما يلي:

1- تخفيف الوزن

أشارت بعض الدراسات الى أن تناول الاشخاص للزنجبيل ساهم في خسارتهم لما يقارب 20% من الدهون بالنسبة لمن لا يتناولونه. وذلك قد يكون بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة الاحساس بامتلاء المعدة وبالتالي زيادة الشبع.

كما ووجد للزنجبيل دور فعال في التنحيف وخسارة الوزن عن طريق تشجيع عمليات الأيض وتعزيز عملية حرق الدهون في الجسم.

2- الحفاظ على مستويات ضغط الدم

باحتواء الزنجبيل على مواد نشطة وكمية من الألياف الغذائية بالاضافة الى معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، فهو يساهم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم.

يتم ذلك عن طريق تقليلها وضبط مستوياتها، وتقيلل نسبة الكولسترول في الدم، والحفاظ على صحة الشرايين.

لكن عادة ما ينصح لمرضى الضغط بتناول الزنجبيل الطازج لهذا الغرض وليس المطحون.

3- مكافحة اعراض القولون العصبي

وجد بان الزنجبيل يعتبر طارد للغازات ويساعد في مكافحة أعراض القولون العصبي وتقليل الالم والتلبكات المرافقه له.

4- مفيد لمرضى السكري

يساهم الزنجبيل في خفض مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة مريض السكري بشكل عام، ووقايته من بعض المضاعفات المصاحبة لمرض السكري.

الا انه ينصح لمريض السكري بعدم تجاوز تناول 4 غم من الزنجبيل يومياً حتى لا تصبح الأثار عكسية وتؤثر سلباً على صحته، بهبوط حاد للسكر.

5- جيد لمرضى السرطان

وجد للزنجبيل دور كبير في الوقاية من أنواع سرطانات مختلفة مثل سرطان القولون، البروستاتا، الثدي، الجلد والرئة، وذلك يعود الى محتواه العالي من مضادات الأكسدة والمواد النشطة.

كما وفي دراسة أجراها المركز الشامل للسرطان، في جامعة ميشيغان، وجد بان تناول الزنجبيل المطحون له دور في القضاء على خلايا سرطان المبيض بشكل خاص.

وفي دراسة أخرى وجد للزنجبيل دور في ابطاء نمو الخلايا السرطانية في كل من القولون والمستقيم.

6- يعالج الصداع

يستخدم الزنجبيل كمهدىء ومخفف للألم وله دور في علاج الصداع النصفي.

كما يساعد في محاربة الالتهابات في الجسم التي قد تكون السبب في ما وراء الاصابة بآلام الرأس والصداع وتخفيف الدوران والغثيان وأي أعراض ممكن أن تصاحب الصداع.

7- علاج الزكام

وجد منذ القدم دور للزنجبيل في علاج المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي والى الان فهو فعال في تعزيز المناعة، والتخفيف من أعراض نزلات البرد وامراض الشتاء.

كما يساهم في علاج التهاب الحلق ويوسع الشعب الهوائية ويخفف من الاعراض كالسعال ويطرد البلغم.

8- تحسين الصحة الجنسية

وجد أن الزنجبيل يعزز الدورة الدموية مما يجعل له فوائد قد تعود على الصحة الجنسية وزيادة الشهوة.

كما قد يساهم الزنجبيل في علاج بعض مشاكل العجز الجنسي والضعف، ويعزز الانتصاب، ويساعد على تاخير عملية القذف لدى الرجل، كما ويدخل في علاج الرائحة الكريهة للمهبل.

9- التخلص من مشاكل الشعر

يساعد الزنجبيل في علاج العديد من مشاكل الشعر وتقويته، اذ وجد أن زيت الزنجبيل عند دهنه على الشعر وتدليك فروة الرأس به باستمرار يساعد على زيادة نمو الشعر وعلاج مشكلة تساقطه، كما ووجد له دور كبير في علاج مشكلة قشرة الرأس والتخلص منها.

هذا وقد يساعد الزنجبيل عند المواظبة على استخدامه في محاربة ظهور الشعر الابيض الذي قد ينتج عن بعض العوامل النفسية او نقص في بعض العناصر الغذائية، وينصح باضافة العسل اليه لزيادة فعاليته.

10- العناية بالبشرة

يعتبر الزنجبيل ذو فوائد جمالية تعود على البشرة، فهو يساعد في تفتيح البشرة وتنقيتها. ويساعد على تعقيم البشرة ووقايتها من الالتهابات.

فوائد طبية للزنجبيل

أما عن فوائد الزنجبيل الطبية لجسمك، فهي:

1- فوائد الزنجبيل للجهاز الهضمي

وجد أن الزنجبيل يساعد علاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام، فهو يستخدم في علاج ومنع الغثيان والقيء، ويعزز عملية الهضم وامتصاص المواد، عن طريق تحفيز افراز العصارات الهاضمة واللعاب.

كما وباعتبار الزنجبيل مصدر للألياف الغذائية فتناوله يساهم في تليين حركة الامعاء وتسهيلها وعلاج التلبكات المعوية. كما وجد بان الزنجبيل يساعد في الوقاية من قرحة المعدة عن طريق زيادة المخاط المفرز فيها ووقاية جدارها الداخلي.

2- علاج الالتهابات وأمراض المفاصل

وجد ان مضادات الاكسدة والمادة النشطة في الزنجبيل والمعروفة بالجينجيرول، كلها تحارب الميكروبات المختلفة والالتهابات في الجسم.

حيث يحتوي الزنجبيل على أنزيمات تعمل على تحليل البروتينات التي قد تساهم في حدوث الالتهابات مثل التهاب المفاصل. حيث وجدت دراسة أن الاشخاص الذين تناولوا الزنجبيل انخفض احساسه ثلاثة أرباعهم بآلام المفاصل.

3- فوائد الزنجبيل للنساء

لشرب مغلي الزنجبيل دور فعال في التخفيف من اعراض الدورة الشهرية وتسكين الام الحيض عند النساء، كما وجد أن مضادات الأكسدة التي يحويها الزنجبيل قد تساهم في الوقاية من بعض السرطانات الخاصة بالنساء، مثل سرطان الرحم وسرطان المبيض.

4- الزنجبيل في مكافحة علامات الشيخوخة

وجد أن الزنجبيل بمضادات الاكسدة القوية يساعد في التخفيف من التجاعيد والوقاية من علامات التقدم في السن، وتعزيز صحة البشرة والجلد، وهو يحارب الجذور الحرة ويحمي الخلايا، ويعزز من صحة الدورة الدموية في طبقات الجلد والبشرة.

5- الزنجبيل في علاج حب الشباب

وجد بان تطبيق مغلي الزنجبيل بعد أن يبرد على بشرة الوجه وتنظيفها به، يساعد بالفعل على تعقيمها، ويساعد في الوقاية من حب الشباب وعلاجه، وتنقية البشرة وتصفيتها.

6- فوائد الزنجبيل لصحة القلب والشرايين وتقليل الكولسترول

وجد بأن الزنجبيل يعزز صحة الدورة الدموية ويساعد في تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك عن طريق دوره الفعال في تقليل مستويات الكولسترول في الدم.

بالاضافة الى كونه مصدر لمجموعة من المعادن المهمة والضرورية لعمل عضلة القلب والشرايين ولتنظيم ضغط الدم، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز.

كيف يستخدم الزنجبيل

استخدم الزنجبيل منذ القدم في علاج اضطرابات المعدة والغثيان، ووجدت العديد من الأدلة التي أثبتت هذه الخواص.

وقد وجد بان الزنجبيل يعزز من عملية الهضم ويحفز افراز اللعاب.كما واستخدم منذ القدم لتخفيف الالم وعلاج الام المفاصل، وفي علاج الصداع والقيء والمشاكل الهضمية.

وما شاع مؤخراً حول فعالية استخدام الزنجبيل للتنحيف وحرق الدهون. كما ويدور الحديث حول الوصفات قوية المفعول التي تحسن من الصحة الجنسية، ويدخل الزنجبيل فيها كمركب أساسي.

ويستخدم الزنجبيل للحامل للتقليل من أعراض الحمل وخاصة في الاشهر الاولى من قيء وغثيان، الا أن هناك بعض التساؤلات حول الكمية المسموح تناولها من الزنجبيل دون التسبب بأي ضرر أو اثار جانبية سلبية، كما ولا يوصي بعض الخبراء باعتماد الحامل عليه اذ انه قد يكون مرتبط برفع خطر الاجهاض، خاصة اذا ما تم تناولها بكميات عالية.

هل الزنجبيل هو الحل لأي نوع من الدوار أو الغثيان، هل هو غثيان الناتج عن العلاج الكيميائي أو عن الحمل او عن الجراحة..وغيره من اسباب الدوار!

طريقة استخدام الزنجبيل

بالامكان استخدام الزنجبيل والاستفادة منه بعدة طرق، اما عن طريق:

تناول جذور الزنجبيل الطازج

نقع الزنجبيل أو غلي جذوره وشرب المغلي

تناول عصير جذور الزنجبيل

استخدامه كنوع من التوابل التي تضاف على الطبخات المختلفة

استخدام مسحوق الزنجبيل

زيت الزنجبيل.

وصفات لاستخدام الزنجبيل

دعنا نعرفكم على مجموعة من الوصفات الجمالية التي يمكن ان يستخدم بها الزنجبيل:

1- خلطات الزنجبيل للتنحيف:

بالامكان تناول مغلي الزنجبيل الاخضر الطازج مع القرفة، اذ وجد بان الزنجبيل والقرفة يحتويان مواد فعالة تعزز عملية الأيض وحرق الدهون.

أو بالامكان شرب مغلي الزنجبيل المطحون وتصفيته واضافة عصير الليمون اليه، أو شرب منقوع الزنجبيل الاخضر، ولكن مع الانتباه الى الكمية المتناولة بحيث لا تزيد عن كوب يومياً، ويفضل باستشارة وتوجيهات الطبيب أو مختص التغذية ومراعاة التاريخ الصحي.

2- خلطات الزنجبيل للشعر:

استخدم زيت الزنجبيل مع خليط من الزيوت الاخرى مثل زيت الخروع وزيت الزيتون، وتطبيق الخليط على فروة الرأس مع التدليك بشكل دائري، ومن ثم أحضر منشفة ساخنة ولف شعرك بها.

وفي وصفات أخرى بالامكان استخدام مسحوق جذور الزنجبيل مع اضافة نفس خلطة الزيوت السابقة اليها وتطبيقها على الشعر وتركها لفترة من الزمن وبالامكان اضافة مدهون الزنجبيل الى الوصفة لزيادة الفائدة المرجوة.

3- خلطات الزنجبيل للبشرة:

قومي بصنع خليط من مطحون الزنجبيل الجاف أو مبشور الزنجبيل الطازج مع ملعقة من العسل وملعقة من ماء الورد.

اغسلي بشرتك ونظيفيها جيداً ومن ثم طبقي الخليط عليها لمدة ربع ساعة، ومن ثم اغسلي وجهك.

أو بالامكان استخدام خليط من الزنجبيل المطحون وعصير الليمون وبياض بيضة ووضعه على بشرتك لمدة لا تتجاوز العشر دقائق ومن ثم غسل وجهك وملاحظة الفرق.

الكمية المسموح تناولها من الزنجبيل تحذيرات الاستعمال:

لم يتم تحديد الكمية اليومية المسموحة من الزنجبيل بدقة ولكل حالة، اذ ان المنتجات والمكملات التي تحوي الزنجبيل تختلف من منتج لاخر بتركيزاتها وكمية المواد النشطة فيها، وهذا يجعل من الصعب تحديد الجرعات اليومية المتناولة، فالأمثل لك استشارة الطبيب قبل تناوله وبحسب حالتك الصحية.

الا ان بعض المراجع قد توصي بكمية لا تزيد عن 2الى 4 غم من الزنجبيل يوميا، ويتم تناولها مقسمه على اثنين الى ثلاث حصص. مع العلم أن نصف غرام من الزنجبيل المجفف يعادل اثنين غرام من الزنجبيل الطازج. كما ولا ينصح للأطفال في عمر أقل من سنتين بتناوله.

حفظ الزنجبيل

لحفظ الزنجبيل الأخضر الطازج ينصح بالبداية بتجنب شراء الزنجبيل الرطب او المتعفن، وحفظه بالثلاجة بدون تقشيره في داخل كيس خاص ولمدة لا تتجاوز الثلاث أسابيع، ويمكن حفظه في الفريزر لفترة أطول من ذلك تقارب 6 اشهر.

عند قطع قطعة صغيرة من الزنجبيل أو برشه أو تقشيره ينصح بحفظه بالثلاجة في داخل كيس محكم الاغلاق.

اضرار الزنجبيل

الزنجبيل بشكل عام مدرج ضمن قائمة المواد المعترف فيها على انها امنة الاستخدام بشكل عام (GRAS – Generally Recognized As Safe) بموجب هيئة الغذاء والداوء الأمريكية (FDA).

أما عن الاثار الجانبية والأضرار التي قد تنتج لو كانت كمية الاستهلاك اليومية للزنجبيل زائدة عن الحد المطلوب فهي تشمل:

هبوط في مستويات سكر الدم

تميع ولزوجة في الدم

الاصابة بحموضة في المعدة

الغثيان والقيء.

الأعشاب والأغذية التي يتعارض معها الزنجبيل

وجد بان الزنجبيل قد يتعارض مع الأغذية والأعشاب التي تعد مضادة للتخثر وتناولها معها ممكن أن يسبب النزيف، ومن امثلتها: البقدونس والحلبة، والقرنفل، والفلفل الأحمر، والثوم والبصل وعرق السوس.

الحالات الصحية والأمراض التي يتعارض معها الزنجبيل

تبعاً للاثار الجانبية التي قد يسببها الزنجبيل وبشكل خاص عند تناول كميات كبيرة منه، فيجدر ببكل من الحالات الاتية توخي الحذر عند استخدامه:

مرضى السكري تجنب تناول كميات كبيرة منه اذ انها قد تؤدي الى خفض مستويات السكر في الدم وبالتالي هبوط في السكر.

لا ينصح لمرضى المرارة باستهلاكه.

يسبب خفقان بالقلب ويؤثر على الضغط، ولذا ينصح لمرضى القلب وضغط الدم بتجنب تناوله واستشارة الطبيب.

ينصح من يعانون من مشاكل في التخثر وميوعة الدم باستشارة الطبيب قبل استخدامه ومعرفة الجرعات المسموحة.

تلخيص توصيات خبراء النباتات حول فوائد الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مواد تنظم عمل الجهاز الهضمي، وخاصة منع حدوث الغثيان والقيء.

عادة ما يوصى باستهلاك 4-2 جرام يوميا، مقسمه الى 3-2 حصص، للتخفيف من غثيان الحمل.

الزنجبيل يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، التي يمكن أن تسهم في تخفيف التهاب المفاصل.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.

يوصى باستخدام الزنجبيل كتوابل صحية بشكل خاص، في فترات متقاربة في قائمة الطعام الأسبوعية، وكعلاج طبيعي للتخفيف من الغثيان والالتهابات.

المصدر: ويب طب