أنقرة (زمان التركية)- اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ويليام بيرنز، لقيادة وكالة المخابرات المركزية، كأول دبلوماسي يقود هذه المؤسسة.

بيرنز الذي وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقائد المستبد السلطوي في إحدى تحليلاته السياسية التي جاءت تحت عنوان “دخلت الولايات المتحدة أعظم لحظاتها الحارقة”، عمل مع خمسة رؤساء أمريكيين، من الديمقراطيين والجمهوريين، و10 وزراء للخارجية فى مناصب مختلفة.

كما عمل بيرنز سفيرا للأردن في إدارة كلينتون ولروسيا في عهد جورج دبليو بوش.

وبهذا يكون بيرنز أول دبلوماسي محترف يعمل كمدير لوكالة المخابرات المركزية، وفقًا لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب.

وقال بايدن إن بيرنز يشاركه اعتقاده بأن الاستخبارات “يجب أن تكون غير سياسية، متابعا: “السفير بيرنز سيقدم المعرفة والحكم والرؤية التي نحتاجها لمنع التهديدات ومواجهتها قبل أن تصل إلى شواطئنا”.

يذكر أن بيرنز زار تركيا خلال فترة عمله في منصب نائب وزير الخارجية. والتقى خلال زيارته وكيل وزارة الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو ، وناقشا قضايا مثل الأزمة السورية والازمة القبرصية ومكافحة الإرهاب.