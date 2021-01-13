أنقرة (زمان التركية)– سجل الإنتاج الصناعي في تركيا زيادة سنوية بنحو 11 في المئة، وفق بيانات رسمية.

بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنحو 9 في المئة ارتفع مؤشر قطاع التعدين والمحاجر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنحو 4.6 في المئة، وارتفاع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 11.6 في المئة وارتفع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار بنحو 7.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وبالنظر إلى القطاعات الصناعية الفرعية يتبين ارتفاع مؤشر قطاع التعدين والمحاجر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 0.3 في المئة وارتفاع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 1.5 في المئة وتراجع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار بنحو 0.1 في المئة.

يشار إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية في نوفمبر الماضي، بنحو 2 مليار و900 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليسجل 3 مليار و844 مليون دولار وتراجع صافي عائدات ميزان الخدمات بنحو مليار و451 مليون دولار ليسجل 555 مليون دولار.