(زمان التركية)ــ أصبح استخدام سيارات أوبر Uber متاحًا مرة أخرى في تركيا مع إزالة الحظر السابق، حيث صار بالإمكان استدعاء سيارات الأجرة الصفراء عبر التطبيق الهاتفي من جديد.

وأعلنت جمعية مزودي الوصول (ESB)، التي تعمل تحت إشراف هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) رفع الحظر رسميا عن أوبر في تركيا.

وفي بيان صادر عن أوبر تركيا، تم لإشارة إلى قرار محكمة الاستئناف المتخذ في 24 ديسمبر 2020 بإزالة حواجز الوصول. بعد هذا القرار، تم الإبلاغ عن رفع حظر الوصول رسميًا من قبل جمعية مزودي الوصول.

وقالت شركة أوبر إن خدماتها أصبحت متاحة مرة أخرى في تركيا وأنه متاح لها العمل مع سيارات الأجرة الصفراء.

وذكر البيان أن تطبيق Uber يستخدم حاليًا من قبل 14500 سائق تاكسي في إسطنبول.

من ناحية أخرى قالت أوبرعبر تويتر ، “تم رفع حواجز الوصول عن أوبر في تركيا وفقًا لقرار المحكمة اعتبارًا من اليوم. مرحبًا مرة أخرى بالجميع في إسطنبول”.

جدير بالذكر أن أوبر بدأت خدماتها بمدينة إسطنبول في عام 2014، ومنذ ذلك الحين أصبحت وسيلة تنقل آمنة ومشهورة لسكان المدينة، حيث قام أكثر من 4.5 ملايين شخص داخل تركيا بتحميل التطبيق واستخدامه.

وفي الوقت الحالي يستخدم 14 ألف و500 سائق تاكسي في إسطنبول تطبيق أوبر.

وبجانب سائقي التاكسي يقوم البعض من ملاك السيارات المعروفة باسم VIP بتقديم خدمات النقل عبر تطبيق أوبر أيضا.

ماذا حدث؟

كانت اتحادات سائقي التاكسي في تركيا رفعت دعوى قضائية ضد شركة أوبر، وقررت المحكمة إلى إيقاف جميع أنشطة الشركة داخل تركيا وحظر الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاصين بها.

وتم حظر خدمات أوبر داخل تركيا بعد تصنيفها كنشاط قرصنة على الرغم من استخدام سائقي التاكسي لها.

هذا وانطلقت خدمة أوبر، التي يستخدمها التاكسي التجاري لإيجاد الركاب، حول العالم في عام 2010، ومنذ ذلك الحين أجرت الشركة أكثر من 15 مليار عملية نقل.

وتنفذ الشركة 19 مليون عملية نقل يوميا في أكثر من 700 مدينة في 66 دولة حول العالم.