أنقرة (زمان التركية)- طلبت تركيا من منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إغلاق 6523 حسابا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

أعلنت تويتر عن “تقرير الشفافية” الخاص بها للأشهر الستة الأولى من عام 2020. التقرير أوضح أن أنقرة تقدمت بطلب لإغلاق 6523 حسابا خلال خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020.

كما كشف التقرير أن 2466 طلبا من هذه الطلبات جاء من خلال قرارات محكمة، والبقية جاءت على شكل طلبات قانونية أخرى (غير صادرة من المحكمة).

وأضاف التقرير أن تركيا احتلت المرتبة الثامنة عالميا من حيث طلب معلومات من تويتر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو، حيث تقدمت بحوالي 347 طلب معلومات إلى تويتر. كان هذا الرقم 478 في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه منذ يناير 2012 وحتى يوليو 2020 ، قدمت تركيا حوالي 4953 طلب معلومات من تويتر.

ويسبق تركيا في هذه القائمة على الترتيب، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا.

وبخصوص طلبات مسح المنشورات، فتقدمت تركيا بـ4325 طلب لمسح محتوى من تويتر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو. وبلغ إجمالي طلبات الحذف التي تقدمت بها تركيا منذ يناير 2012 وحتى يونيو 2020 حوالي 45 ألف و776 طلبا.

من جهة أخرى كان موقع تويتر أعلن العام الماضي عن غلق أكثر من 7 آلاف حساب على تويتر، “لجان إلكترونية” ينفذون هجمات ضد معارضين ويقدمون الدعم للحكومة والرئيس أردوغان.