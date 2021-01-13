أنقرة (زمان التركية)- أضاف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ثالث وزير مسلم إلى وزارته، وهو السعودي الأصل عمر الغبرة.

ووفقًا لبيان رئيس الوزراء، فقد تم تعيين سكرتير البرلمان في حكومة ترودو ونائب تورنتو عمر الغبرة وزيراً للنقل خلفا لمارك غارنو.

وتولى مارك غارنو منصب وزير خارجية كندا.

ويعد الغبرة، المولود في المملكة العربية السعودية، ثالث وزير مسلم يدخل الحكومة بعد وزير الأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية الصومالي الأصل أحمد حسين ووزيرة وضع المرأة المولودة في أفغانستان، مريم منصف.

ودخل التغيير في الحكومة الكندية حيز التنفيذ مع حفل حلف اليمين الذي حضرته عبر الفيديو رئيسة كندا جولي باييت.