الكوست (زمان التركية)ــ قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالته إلى أمير الكويت.

واستقبل اليوم الثلاثاء، أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في قصر بيان بمحافظة حولي

وقالت وكالة الأنباء الكويتية دون مزيد من التفاصيل إن رئيس الوزراء قدم استقالة الحكومة إلى الأمير الشيخ نواف الصباح.

الأسبوع الماضي، قدم المشرعون الكويتيون طلبًا لسحب الثقة من رئيس الوزراء بشأن قضايا مثل “انتهاكات الدستور، وتأخير تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومحاولة السلطة التنفيذية التأثير على التشريع”.

وبعد الاقتراح، قدم أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ نواف الصباح أمس.

يذكر أنه عقب الانتخابات العامة التي جرت في الكويت الشهر الماضي، تولت الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في 14 ديسمبر 2020.