أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة صينية أن ثلاثة من كل أربعة متعافين من فيروس كورونا المستجد تعرضوا لمشاكل صحية بعد مرور 6 أشهر على التعافي.

وذكر موقع Medical Express أن العلماء الصينيين في مدينة ووهان تابعوا في دراستهم 1700 مريضا بفيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان على مدار ستة أشهر في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومايو الماضيين.

ونشرت نتائج الدراسة في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري بدوريةThe Lancet، حيث كشفت الدراسة أن 76 في المئة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد تعرضوا لمشكلة صحية واحدة على الأقل بعد مرور ستة أشهر على التعافي.

وخلال الدراسة عانى 63 في المئة من المتعافين من الإرهاق أو ضعف العضلات، بينما عانى 26 في المئة منهم من صعوبات في النوم وعانى 23 في المئة منهم من الاكتئاب.

وأشار الخبراء إلى رصد تراجع في أداء وظائف الكلى واضطراب في أداء الرئة في 13 في المئة من المتعافين.

من جانبه ذكر الباحث بمركز أمراض الجهاز التنفسي بجامعة العاصمة الطبية ومستشفى الصداقة الصينية اليابانية في بكين، بين تشاو، أن العلماء بدأوا حديثا في معرفة الآثار الطويلة المدى لفيروس كورونا المستجد، لكونه فيروسا حديثا، مفيدا أن المرضى الذين أصيبوا بالعدوى بشكل حاد بحاجة إلى الرعاية والفحوصات الدورية عقب مغادرتهم المستشفى.