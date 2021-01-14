أنقرة (زمان التركية) – تراجع عدد المشتغلين بالزراعة في تركيا بنسبة 8.6 في المائة وفق بيانات رسمية، في ظل تزايد معوقات الإنتاج.

وبحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها عن شهر أكتوبر 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا، فإن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.

كما انخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون 803 ألف مزارع اعتبارًا من أغسطس 2020، بعد أن كان 2 مليون 83 ألف مزارع في عام 2019.

ووفقًا للبيانات، فقد انخفض عدد المزارعين في جميع الولايات باستثناء إسكي شهير وقوجايلي في عام واحد.

الولاية التي سجلت أعلى انخفاض في عدد المزارعين كانت مانيسا. تبعت مانيسا قونية وشانلي أورفا ومرسين وسامسون.

ومن أهم أسباب اضطرار المزارع التركي لمغادرة أرضه هو ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة والأدوية والبذور بنسب تتراوح من 30 وحتى 150%.