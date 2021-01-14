أنقرة (زمان التركية) – تراجع الجواز السفر التركي مرتبتين ضمن أقوى جوازات سفر حول العالم ليحتل المرتبة 53 وفق مؤشر هانلي لجوازات السفر.

وبإمكان حامل الجواز السفر التركي دخول 110 دولة بدون تأشيرة مسبقة بعدما كان عدد هذه الدول111 دولة في عام 2020.

وواصل جواز السفر الياباني تصدر القائمة للعام الثالث على التوالي، بينما تفوق جواز السفر التركي على كل من البوسنة والهرسك وروسيا وجورجيا وألبانيا غير أنه تخلف عن كل من جنوب أفريقيا والكويت وقطر والبحرين وقطر والسعودية والصين وإندونيسيا.

ويعتمد مؤشر هانلي لجوازات السفر، الذي يصدر منذ عام 2006 ويتم تحديثه بشكل فوري، على بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وجاءت أقوى 10 جوازات سفر حول العالم وفقا للعدد الدول التي يمكن لحاملها دخوله بدون تأشيرة مسبقة على النحو التالي:

– اليابان (191 دول)

– سنغافورا (190 دولة)

– كوريا الجنوبية وألمانيا (189 دول)

– إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورج (188 دول)

– الدنمارك والنمسا (187 دولة)

– السويد وفرنسا والبرتغال وهولندا وأيرلندا (186 دول)

– سويسرا وأمريكا وبريطانيا والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا (185 دول)

– اليونان ومالطا والتشيك وأستراليا (184 دولة)

– كندا (183 دولة)

– المجر (181 دولة)

وجاءت أضعف 10 جوازات سفر حول العالم وفقا للعدد الدول التي يمكن لحاملها دخوله بدون تأشيرة مسبقة على النحو التالي:

– إيران وبنجلاديش (41 دولة)

– لبنان وكوسوفو والسودان (40 دولة)

– كوريا الشمالية (39 دولة)

– نيبال وليبيا (38 دولة)

– فلسطين (37 دولة)

– اليمن والصومال (33 دولة)

– باكستان (32 دولة)

– سوريا (29 دولة)

– العراق (28 دولة)

– أفغانستان (26 دولة)