أنقرة (زمان التركية) – انضم لاعب جديد إلى قائمة المرشحين لمنصب المدافع في صفوف نادي فنربخشة التركي، حيث تبين أن النادي التركي تقدم بطلب لضم لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي ماتيو موساشيو، إلى صفوفه.

وتقدم أيضا نادي بارما بطلب لضم اللاعب الأرجنتيني إلى صفوفه.

وكان نادي إيه سي ميلان دفع 18 مليون يورو رسوم انتقال لأجل موساشيو الذي انتقل إليه في عام 2017 قادما من نادي فياريال الإسباني.

ولم يحالف الحظ اللاعب الأرجنتيني، الذي شارك في 74 مباراة مع نادي إيه سي ميلان منذ موسم 2017\2018، في أي من مباريات هذا الموسم.

هذا وسينتهي عقد موساشيو، الذي شارك لست مرات مع منتخب بلاده، مع النادي الإيطالي نهاية هذا الموسم.