أنقرة (زمان التركية)ــ لا تخيفنَّكم عملية إعداد المائدة لدعوة خاصة إلى تناول الطعام، فبوسعكم إعداد مائدة طعام ظريفة بسهولة وبساطة عبر اتباع بعض القواعد الأساسية.

إن إعداد مأدبة جميلة وجذابة يحتاج عناية؛ إذ إنَّ تجهيز الموائد سواء للإفطار أو للضيوف وتقديمها فنٌّ، وتحضير مائدة جذابة وظريفة أمرٌ مهمٌ مثل الأطعمة التي ستقومون بإعدادها.