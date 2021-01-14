أنقرة (زمان التركية)ــ لا تخيفنَّكم عملية إعداد المائدة لدعوة خاصة إلى تناول الطعام، فبوسعكم إعداد مائدة طعام ظريفة بسهولة وبساطة عبر اتباع بعض القواعد الأساسية.
إن إعداد مأدبة جميلة وجذابة يحتاج عناية؛ إذ إنَّ تجهيز الموائد سواء للإفطار أو للضيوف وتقديمها فنٌّ، وتحضير مائدة جذابة وظريفة أمرٌ مهمٌ مثل الأطعمة التي ستقومون بإعدادها.
- قواعد عامة
- بداية من الأهمية أن تتوافق المكونات والألوان للحصول على مأدبة جذابة؛ فيلزم أن يتوافق غطاء المائدة وأدوات الطعام والزينة مع بعضها وألا تُتْعِبَ العين، ويفضل أن تكون الألوان المختارة ألوانًا هادئة.
- ينبغي تنظيم المائدة بحيث يسهل الوصول إلى كل شيء عليها، وألا يعلوها شيء غير ضروري.
- ينبغي ألا يُوضع على المائدة ما لا حاجة له من الملاعق والشوكات وغيرها من الأشياء المعدنية، وألا نفسح المجال لأن يتحير الضيوف أين يضعون الأشياء وما الذي يمكن أكله بهذه الأدوات مثلًا.
- في موائد الإفطار أو العوزومات الخاصة يحبذ عدمُ المبالغة في قائمة الطعام، ؛ أي إنَّه يجب ألا يخجل الضيف ويقلق كيف له أن يرد الدعوة بمثلها
- يلزم عند إعداد قائمة الطعام أن تُراعى أعمار الضيوف وثقافة الطعام في المناطق الجغرافية التي يعيشون فيها وأوضاعهم الصحية.
- ينبغي ألا تُحرج أصنافُ الطعام الضيوف الذين لا يستطيعون أكل كل شيء لمرضٍ بهم أو لأسباب خاصة أو لأسباب دينية.
- لا تستخدموا في موائد الضيافة أصنافًا صعبة الهضم أو دسمة أو تحتوي على الثوم.
- يجب ألا تحتوي قائمة الطعام على صنفين بالصلصة أو صنفين متشابهين.
- اهتموا براحة ضيوفكم في الجلوس على المائدة، فلن يُسَرُّوا بتناول الطعام جلوسًا في مكان ضيق، وعليه فلا بد من توفير مكان مريح يتناولون فيه الطعام؛ إذ ينبغي أن يتوفر لكل ضيف مكان مساحته 60 سم على الأقل ليتناول طعامه بسهولة وراحة.
- من المهم إعداد مائدة تبعث على الراحة النفسية والبدنية وتمنح الطاقة الإيجابية.
- لا تقدموا أطعمة تؤكل باليد في موائد الضيافة المزدحمة، فإن طُلبت فقدموا بعد تناولها منديلًا معطرًا ومبللًا بالصابون بعض الشيء لمسح اليدين به.
- الفرق بين موائد الملوك وموائد الأسر العادية هو فخامة آنية الطعام وروعتها، غير أن قواعد الطعام واحدة دائمًا، ولذلك يمكنكم أن تجهزوا مائدة ملوكية لكم ولأسركم بمراعاة القواعد السابق ذكرها.
- أدوات مائدة الطعام
- المناديل أو المحارم الورقية/ القماش
- طبق التقديم
- طبق الصنف الرئيسي
- سلطانية الحساء/ طبق الشوربة
- طبق الخبز والزبدة، وسكين الزبدة
- كوب الماء
- شوكة السلطة
- شوكة الصنف الرئيسي
- شوكة الحلويات
- السكين
- ملعقة الحلويات أو الشاي
- ملعقة الحساء
- ترتيب المائدة خطوة خطوة
- غطوا طاولة الطعام بمفرش مائدة جميل مكويٍّ.
- زينوا موائدكم بالشموع والزهور وما شابهها من العناصر الجمالية، ويلزم أن تُوضع الزهور مباشرة وسط المائدة أمام ضيوف الشرف، وألا توضع بحيث تمنع رؤية الضيوف بعضهم البعض.
- انتبهوا إلى تقديم كل طعام على المائدة بطاقم الآنية الخاص به.
- وَفِّروا عددًا مناسبًا من الأكواب بحسب عدد الضيوف الجالسين على المائدة حيث يتناول كل ضيف مشروبًا مختلفًا عن الآخر.
- ضعوا المشروبات مثل الماء والعصائر والشربات على المائدة.
- يجب تقديم الأطعمة الباردة في أطباق باردة، والساخنة في أطباق دافئة تحافظ على حرارتها.
- ضعوا الأطباق بانتظام بحيث تكون المسافة واحدة بين كل طبقين، وضعوا على المائدة أول ما تضعون طبق التقديم المسطح والكبير (وهذا الطبق سيكون الطبق الذي تقدمون فيه الطعام وسيظل في الأسفل)، ثم ضعوا فوقه طبق الصنف الرئيسي وفي وسطه سلطانية الحساء/طبق الشوربة.
- ضعوا طبق خبز على الجهة اليسرى أعلى طبق الطعام الخاص بكم.
- ضعوا المناديل الورقية أو القماش على يسار طبق الطعام، وتوضع المناديل على يسار الشوكات في المآدب غير الرسمية، وداخل أطباق التقديم في المآدب الرسمية، ويمكنكم وضع الشوكات -إن كان هناك مكان بين المناديل والأطباق- فوق المناديل وفقًا لحجم موائدكم.
- يمكنكم أن تزينوا مائدتكم بلمسات خفيفة كتجعيد المناديل وكرمشتها، فالتجعيدات المفرطة وكثيرة الأشكال والمحيرة ليست صحيحة.
- رتبوا الشوكات والسكاكين والملاعق بحيث تضعوا على يمين الطبق ملعقة الحساء فسكين الزبدة، ويساره شوكة السلطة، فشوكة الصنف الرئيسي في الطعام، وأعلى الطبق ملعقة الحلويات، وإلى جوارها شوكة حلويات إن كان طبق الحلويات مما يؤكل بالشوكة.
- لا تضعوا على المائدة سكاكين وشوكات أكثر من ثلاثة أطقم.
- ضعوا الأكواب؛ بحيث تكون عند زاوية طبق الطعام اليمنى من الأعلى، ويمكن أن تكون الأكواب ثلاثة أو أربعة حسب قائمة الطعام.
- ضعوا الملاحة وزجاجة الفلفل، في منتصف المائدة، بحيث يستطيع الضيوف الوصول إليها بسهولة.
- ضعوا الملاعق على يمين الطبق بحيث تكون متجهة إلى الأعلى، وعلى يمين السكين، ويُستغنى عن سكين الحلويات إن كانت ملعقة الحلويات ستُستخدمُ، وتوضع ملعقة الحلويات بدلًا منها.
- لا تضعوا الخردل والكتشاب والمايونيز وما شابهه مسبقًا، وإن كانت هناك أطعمة سوف يتم معها استخدام تلك الأشياء تُحضر معها.
- يجب وضع طبق إضافي أمام الجهة اليسرى من طبق الطعام كي توضع فيه العظام والأجزاء غير المأكولة من بعض أصناف الأطعمة.
- تؤخذ الأطباق المتسخة من جهة اليمين، وتوضع الأطباق النظيفة بدلًا منها من جهة اليمين أيضًا.
- ينبغي تقديم أنواع الصوص والتوابل من جهة اليسار حيث تقدم بشكل منفصل.