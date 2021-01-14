أنقرة (زمان التركية) – حصل وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، وأعضاء المجلس العلمي على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى أنقرة الحكومي.

وفي تصريحاته سابقة عقب اجتماع المجلس العلمي أفاد كوجا أنه أول تركي سيحصل على اللقاح الصيني من ثم سيحصل عليه أعضاء المجلس العلمي مشيرا إلى بدء عملية تلقيح الطواقم الطبية اعتبارا من اليوم.

وأكد كوجا أن أولويتهم تكمن في تنفيذ برنامج التلقيح بكل شفافية وأن البرنامج سيقوم على توزيع اللقاح بالعدل وبالأولوية التي حددها أعضاء المجلس العلمي، قائلا: “نحن عازمون على اتباع الإجراءات الاحترازية والقيود المفروض ومواصلة علمية التلقيح لحين انتهاء الفيروس بالجهود الفدائية للطواقم الطبية. وبإمكان المواطنون متابعة عملية التلقيح مباشرة من خلال الموقع الالكتروني”.

هذا وذكر كوجا أنه ليس بالإمكان لأي شخص الحصول على اللقاح باستثناء الشخص المخصص له وذلك بسبب الرمز المصفوفي الموجود على اللقاح مطالبا المواطنين بدعم برنامج التلقيح.

وحصلت تركيا على أول دفعة من لقاح كورونا الصيني “سينوفاك” الصيني، البالغ عددها 50 مليون جرعة.

وهناك شكوك ومخاوف من مدى فاعلية وأمان اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على موافقة أي مؤسسة دولية.

وستحصل الحكومة التركية أيضا على 4.5 مليون جرعة من لقاح “فايزر – بايونتك”، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.