زيدان يبدي أسفه على الهزيمة.. والصورة السيئة لريال مدريد

وقال زيدان عقب المباراة: “الشوط الأول كان معقد، لم ندخل المباراة بشكل جيد ومنيت شباكنا بهدفين من فرصتين لهما، كان من الصعب العودة مع التأخر بهدفين لكننا قدمنا شوطا ثانيا جيدا وخلقنا العديد من الفرص وحاولنا، اصطدمت الكرة بالعارضة وسجلنا هدفا لكننا لم ننجح في إضافة الثاني”.

وتابع: “افتقدنا للقراءة الجيدة لبداية مباراتنا، هم ضغطوا بشكل جيد وافتقدنا للكرات بشكل غير معتاد”.

وعن استبدال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل هدفا وألغي له آخر عبر الدفع بماريانو دياز بدلا من سحب لاعب من مركز آخر، برر زيدان قائلا: “كنت أبحث عن الانتعاشة في خط الهجوم، كنت سعيدا بما قدمه كريم”.

وأضاف “سنركز في عملنا الآن وفي مواصلة الاجتهاد، ليس هناك سبيل آخر، فحينما لا تسير الأمور بشكل جيد ينبغي العمل والإصرار، والتفكير في المباراة القادمة، ليس هناك حل آخر، علينا أن نقلب الصفحة. ليست كارثة. الكارثة هي عندما لا تحاول، عندما لا تقدم كل شيء على أرض الملعب”.

وأردف “أعطى اللاعبون كل شيء. في الحياة، لا يمكنك الفوز دائما، ولكن هذا ما سنحاول فعله من المباراة التالية”.

وأشار زيدان إلى أن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد “يحتاج إلى استعادة القليل من الثقة من خلال تقديم مباراة جيدة أو إحراز هدف. نحن نعرف نوعية اللاعب الذي هو عليه، علينا أن نتحلى بالصبر. يريد الناس رؤية أفضل نسخة منه لكن علينا أن نتعامل معه ببطء”.

وودع ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني، التي يحمل لقبها بعد سقوطه في مواجهة نصف النهائي أمام أتلتيك بلباو بهدفين لواحد على ملعب لا روساليدا في مالاغا.