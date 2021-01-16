نيويورك (زمان التركية)ــ أعلن فريق نيويورك جيتس، أحد الفرق الرائدة في كرة القدم الأمريكية، تعيين روبرت صالح، أول مدرب مسلم من أصل عربي في البلاد.

في بيان صدر عبر حساب فريق New York Jets على تويتر تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع روبرت صالح البالغ من العمر 41 عامًا، والذي كان يدرب الدوري الأمريكي الوطني لكرة القدم (NFL) لمدة 16 عامًا، للعمل بمنصب المدير الفني.

صالح، اللبناني الأصل، الذي يعمل حاليًا مدربًا دفاعيًا لفريق سان فرانسيسكو 49ers لكرة القدم، سيكون أول مدرب مسلم يتم تعيينه على رأس فريق كرة القدم الأمريكي في البلاد بعد التفاق الأخير.

يعتبر بذلك صالح، الذي ولد وترعرع في ديربورن بولاية ميشيغان، حيث تعيش الجالية العربية المسلمة في الولايات المتحدة، أول مدرب من أصل عربي أمريكي يشارك في بطولة دوري الألعاب الرياضية

Super Bowl، وكان قد حصل صالح على جائزة منسق الأخبار الرياضية للعام 2019.

ولصالح وزوجته سناء أربعة أبناء وبنتان. وهو أول مدرب مسلم في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.