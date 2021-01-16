طهران (زمان التركية)ــ وقعت الشرطة بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران مع نظيرتها في أربعة ولايات حدودية كردية شرق تركيا اتفاقًا لمواجهة الجرائم الحدودية و”مكافحة الأنشطة الإرهابية”.

والولايات التركية الأربعة ذات الغالبية الكردية هي، وان، حكاري، آغري، وايغدير، آكانو آيدين، وتقول تركيا إن عناصر حزب العمال الكردستاني ينتقلون منها إلى المناطق الجبلية الحدودية في إيران.

قائد الشرطة بمحافظة أذربيجان الغربية العميد مسعود خرم نيا أعلن توقيع اتفاق بهدف التصدي بصورة أكبر حزما للجرائم الحدودية في طرفي الحدود بين البلدين.

وذكر أن من ضمن بنود الاتفاق “ضمان أمن الحدود وتلسيم المجرمين والتصدي للجرائم المنظمة وتهريب المخدرات والسلاح وكذلك تبادل الخبرات والتدريب”.

وقال العميد خرم نيا إن هذا الاتفاق عقد في سياق اجتماعات قادة الشرطة في إيران وتركيا وبهدف ايجاد المزيد من التنسيق والتعاون بين شرطة محافظة أذربيجان الغربية والمحافظات الحدودية التركية الأربع، ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات بصورة فصلية.

ولفت قائد شرطة أذربيجان الغربية الى التعاون الجيد بين الشرطة الايرانية والتركية، وأضاف أن “التصدي للزمر الإرهابية والمخربة كان من ضمن محاور الاجتماع، مؤكدا أن التعاون بين الجانبين من شأنه تعزيز أمن البلدين والمنطقة”.

يذكر انه تم التوقيع على اتفاق التعاون بين قائد شرطة محافظة اذربيجان الغربية العميد مسعود خرم نيا ورئيس وفد قادة الشرطة في ولايات وان، حكاري، آغري، وايغدير، آكانو آيدين، التي تمتلك محافظة أذربيجان الغربية حدودا مشتركة معها بطول 500 كم.