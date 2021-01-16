برلين (زمان التركية) – ارتفع عدد المعتقلين في ألمانيا بتهمة تمويل هيئة تحرير الشام في سوريا إلى ثلاثة في أعقاب اعتقال السلطات الألمانية شخصًا آخر في إطار القضية ذاتها.

فقد أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة كارلسروه أن السلطات الأمنية ألقت القبض على شخص في مدينة فيسبادن وسط ألمانيا بقضية تمويل “تحرير الشام” المدرجة على قائمة الإرهاب، وذلك بحسب خبر نشرته شبكة “DW” الألمانية، أمس الجمعة.

وأفادت شبكة “DW” أن السلطات الألمانية تشتبه أن الشخصية المركزية في الشبكة الممولة لهيئة تحرير الشام رجل في سوريا يدعو لجمع تبرعات عبر إحدى المنصات عبر الإنترنت لشراء أسلحة ودعم المقاتلين.

ويقول مكتب المدعي العام الاتحادي بأن الرجل الموقوف مواطن ألماني، تلقى أيضًا تبرعات كوسيط مالي وأحالها مباشرة إلى رئيس الشبكة في سوريا.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على ثلاثة مواطنين ألمان في وقت سابق بتهمة تمويل “هيئة تحرير الشام” عبر جمع التبرعات، بينما تستمر التحقيقات مع 14 آخرين بالتهمة ذاتها.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن قوات الأمن الألمانية اعتقلت رجلين ألمانيين وامرأة تحمل الجنسيات الألمانية والصربية والكوسوفية، يُشتبه في أنهم وسطاء ماليون للمجموعة الأساسية التي تجمع التبرعات.

وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، استنادًا إلى السلطات القضائية في ألمانيا إن الأموال تنتقل من ألمانيا إلى سوريا، عبر وسيط في تركيا.

يذكر أن ألمانيا تصنف “هيئة تحرير الشام”، المسيطرة عسكريًا على مدينة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، كيانًا “إرهابيًا”.