أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، إن الإمارات بعثت إشارات إيجابية على الرغبة في تصحيح العلاقات، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في رؤية أشياء ملموسة.

تصريحات جاويش أوغلو جائت خلال رحلة عودته من باكستان ونقلتها صحيفة “صباح”.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، قال إن بلاده لا تعادي تركيا وإنها ترغب في تحسين العالقات معها.

وجائت تلك التصريحات بعد أن قال الرئيس التركي رجب أردوغان إنه يريد تعزيز العلاقات مع الخليج.

وأكد قرقاش قوة العلاقات بين أنقرة وأبوظبي، ولا سيما في مجال التبادل التجاري لافتا إلى ضرورة وقف تركيا ما أسماه “توسيع دورها في المنطقة على حساب دول عربية”، كما طالبها بوقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه اعتبر مستشار زعيم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، في مقال له على صحيفة “يني شفق” تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش بشأن، “سخيفة للغاية”.

وقال أقطاي إن الشرط الإماراتي “سخيف للغاية” لأن تركيا ليس لها أين نهج سياسي داعم لجماعة الإخوان المسلمين، وقرقاش بتصريحاته لا يعي ما يقوله، مضيفا: “وحتى إن كانت تركيا تدعم الإخوان المسلمين، ما علاقتك بذلك؟، وأي موقف تركي ينبع في إطار حقها السيادي”.