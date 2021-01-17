أنقرة (زمان التركية)- كشف البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، علي حيدر هاقفردي، إنه تم توزيع منشورات في أبنية بلدة “ماماك” بالعاصمة أنقرة، تقول إن “الديمقراطية كفر”.

حقفردي نشر تدوينة على تويتر، أوضح خلالها أن هذه المنشورات التي تركت في الأبنية في بلدة “ماماك” بالعاصمة، تعد التصويت في الانتخابات “كفر”، وتعتبر أن الأئمة ورجال الدولة أخرجوا عن الدين وتعاليمه.

وذكر حقفردي أيضًا أن المنشورات تضمنت أيضا عبارات تستهدف مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك والجيش.

وأشار النائب التركي إلى أنه تم توزيع هذه المنشورات خلال فترة حظر التجوال، متسائلا: “من الذي غض الطرف عن هذا التحريض؟”

وأشار حقفردي في تدوينته لحساب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.