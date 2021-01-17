(زمن التركية)ــ انبعثت الحمم البركانية مجددًا من بركان جبل ميرابي على الحدود بين مقاطعتي جاوة الوسطى ويوجياكرتا في إندونيسيا 36 مرة خلال الساعات الست الماضية.

وبركان جبل نيرابي من أنشط البراكين في إندونيسيا إذ ينشط ولكن بشكل متقطع منذ عام 1548 م.

في البيان الذي أدلى به مركز علم البراكين والتخفيف من الكوارث الجيولوجية (PVMBG)، جاء أن الرماد الكثيف والدخان المنبعث من فوهة البركان وصل إلى ارتفاع 50 مترًا.

وذكر في البيان أنه لوحظ أن الحمم البركانية اندلعت من البركان 36 مرة بين 00.00 و06.00 بالتوقيت المحلي، وقات المعلومات إن كتلة الحمم البركانية تساقطت من المنحدر الجنوبي الغربي للبركان حتى 1500 متر.

وقال المسؤولون، قائلين إنه لا توجد خطط لإعادة أولئك الذين تم إجلاؤهم من المنطقة من قبل بسبب النشاط البركاني في البركان، وأنه لن يكون هناك نشاط لما يصل إلى 5 كيلومترات حول البركان عند مستوى الإنذار “البرتقالي” .

من ناحية أخرى، أفادت الأنباء أن الرماد والدخان المندلع أمس من في بركان جبل سيميرو في جاوة الشرقية وصل إلى ارتفاع 4500 متر.

في عام 2010، توفي 347 شخصًا نتيجة انفجار الحمم البركانية في بركان ميرابي البالغ ارتفاعه ألفي 968 مترًا.

يتكون نظام إنذار البراكين في إندونيسيا من 4 مراحل: المستوى الأعلى “أخضر” و “أصفر” و “برتقالي” و “أحمر”.